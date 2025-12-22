Este lunes 22 de diciembre de 2025, en el Teatro Real de Madrid y a partir de las 9:00 am en España (o 3:00 pm ET), se celebrará el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el cual constará de 198 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete y 20 euros por décimo. En esta ocasión, el premio mayor (conocido como El Gordo) es de 4.000.000 euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Si llegas a ganar en el juego, sería genial que vivas esa experiencia sabiendo qué hacer. Por esa razón, elaboré esta nota. Aquí descubrirás qué pasos tendrás que seguir si es que la suerte acaba estando de tu lado.

Primero que nada debe quedar en claro que recibir la noticia de que tienes un décimo agraciado no es motivo para actuar con rapidez y sin cabeza. Créeme que lo primero que tienes que hacer no es ir a reclamar el premio, ni mucho menos compartir la noticia con familiares y amigos. Para que no cometas un error que puedas lamentar después, sigue leyendo este artículo.

Lo que debes hacer si te toca El Gordo

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que efectivamente ganaste El Gordo. Para ello, lo mejor es consultar fuentes oficiales que publiquen la lista de números premiados tras el sorteo. La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado es la plataforma más segura para verificar el resultado. Pero también se puede usar apps oficiales o ir a puntos autorizados para comprobar el número.

Una vez que hayas confirmado que ganaste El Gordo, opta por sacar una o varias fotocopias del billete (por ambas caras) donde está el décimo ganador, siempre y cuando lo tengas en físico. En ese entonces, debes asegurarte de que el número y el código de seguridad del décimo sean perfectamente visibles.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es muy popular en España. Se celebra todos los años el 22 de diciembre y se ha convertido en una tradición navideña cultural para millones de personas en el país y fuera de él. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

¿De qué te sirve tener una o varias fotocopias del billete? Pues eso te ayudará en el hipotético caso de que el billete original se pierda, sufra algún daño o en caso de que surjan disputas legales o administrativas a la hora de gestionar el premio.

Luego de haber hecho lo indicado, guarda el billete original en un lugar seguro. Ese espacio debe estar libre de humedad y de objetos que puedan dañar al mencionado billete. Ahora, si en caso compraste un décimo electrónico y este resulta ganador, tienes que descargar el comprobante. Tras ello, guárdalo en varios dispositivos o servicios en la nube confiables para no perder la prueba del premio.

Cuando ya hayas acabado con lo señalado, no estaría mal que converses con un abogado experto en loterías o un asesor financiero, ya que recibir una fuerte suma de dinero de manera repentina no solo genera un impacto emocional, sino también numerosas obligaciones fiscales y legales. Después de recibir un asesoramiento, estarás listo(a) para cobrar tu premio.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los premios menores (inferiores a 2.000 euros por décimo) se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías (casi 11.000 administraciones), a partir del día siguiente al sorteo. Con respecto a los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros por décimo), estos deben cobrarse exclusivamente en entidades financieras colaboradoras autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado). Es recomendable solicitar una cita previa. ¡Ojo con eso!

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar los premios?

Es importante que sepas que el derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al del sorteo (hasta el 23 de marzo de 2026 aproximadamente). Los premios que no hayan sido reclamados pasarán a formar parte del Tesoro Público.

Los premios de loterías organizadas por SELAE están sujetos a un gravamen especial

Hay que recordar que, según la Agencia Tributaria, los premios de loterías organizadas por SELAE están sujetos a un gravamen especial. Solo los que están exentos son los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros por décimo (normativa vigente desde 2020). En el caso de premios superiores, se aplica una retención del 20 % sobre la parte que exceda de 40.000 euros.

Si es que no quedó claro lo anterior, te pondré de ejemplo el caso de El Gordo, donde son 400.000 euros por décimo. De ese monto, los primeros 40.000 euros están exentos, y del resto (360.000 euros) se retiene el 20 % (72.000 euros), resultando un importe neto de 328.000 euros.

Es fundamental saber que la retención la practica directamente SELAE o la entidad pagadora, por lo que la persona ganadora recibe el premio ya deducido el impuesto correspondiente. No integra la base imponible general del IRPF. Si el premio es compartido, el gravamen se aplica proporcionalmente a cada parte, siempre que cada décimo o fracción supere los 40.000 euros.