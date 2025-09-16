Cuando se trata de Powerball, la famosa lotería que ha cambiado vidas en Estados Unidos, una pregunta genera curiosidad: ¿qué pasa si más de una persona acierta los seis números del premio mayor? Lejos de complicarse, las reglas son claras y garantizan un reparto justo del botín.

Powerball funciona bajo un sistema sencillo: el pozo principal siempre se divide en partes iguales entre todos los boletos que coincidan con la combinación ganadora. Así lo indican las normativas estatales, como las de la Colorado Lottery, que detallan que el acumulado estimado se distribuye equitativamente.

Cuando varios boletos aciertan los números ganadores, surgen dudas sobre lo que ocurre después del anuncio. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

En caso de una venta de boletos extraordinaria que supere el fondo disponible, incluso los premios secundarios —como Power Play o Match 5+0— podrían ajustarse y repartirse entre todos los afortunados del nivel correspondiente.

Esto significa que si, por ejemplo, tres personas aciertan el jackpot de mil millones de dólares, cada una recibiría un tercio del total, ya sea en pagos anuales o en la opción en efectivo antes de impuestos. Es un sistema pensado para mantener la transparencia y la estabilidad financiera del sorteo, incluso en los escenarios más inesperados.

Un caso real: el premio compartido de 2022

La historia reciente ofrece un ejemplo perfecto. El 6 de enero de 2022, dos boletos vendidos en California y Wisconsin coincidieron con los números ganadores: 6, 14, 25, 33, 46 y el Powerball 17. El pozo había crecido hasta los US$632,6 millones gracias a un aumento en las ventas. Como resultado, cada ganador recibió el equivalente a US$316,3 millones en anualidades o US$225,1 millones en efectivo, antes de los descuentos de impuestos federales y estatales.

Casos anteriores muestran que no es raro que más de una persona celebre el mismo jackpot histórico. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / PATRICK T. FALLON

Los mayores premios en la historia de Powerball

Los récords del juego muestran lo que está en juego cada vez que los números se alinean. Entre los diez pozos más grandes registrados destacan:

US$2,04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – California US$1.765 millones – 11 de octubre de 2023 – California US$1.586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee US$1.326 millones – 6 de abril de 2024 – Oregón US$1.100 millones (estimado) – 1 de septiembre de 2025 – EE.UU. US$1.08 mil millones – 19 de julio de 2023 – California US$842,4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin US$758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 – Washington

Saber que el premio se divide equitativamente permite que todos los participantes confíen en el proceso, incluso cuando hay múltiples ganadores. Ya sea un pozo modesto o uno que supere los mil millones de dólares, el principio es el mismo: el jackpot se reparte de manera justa entre quienes aciertan los seis números.

