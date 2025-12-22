El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido el número 79432, premiado con 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros por décimo, que quedan en 328.000 euros netos tras impuestos. La mayor parte del premio se ha repartido en la provincia de León (La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón) y una parte importante en Madrid capital.

¿Qué número ganó El Gordo de la Lotería de Navidad 2025?

El número ganador del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 ha sido el 79432. Cada décimo está agraciado con 400.000 euros brutos, lo que se traduce en 328.000 euros netos una vez descontado el 20% que aplica Hacienda sobre 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. En total, las 198 series del 79432 reparten 792 millones de euros, lo que supone un importante porcentaje del total de premios del sorteo.

¿Dónde ha caído El Gordo y quiénes son los afortunados?

La mayor lluvia de millones del 79432 se concentra en la provincia de León, donde se han vendido 117 series en La Bañeza, 50 series en Villablino y 15 series en La Pola de Gordón. Estas tres localidades leonesas se reparten 728 millones de euros del primer premio, convirtiendo a la provincia en la gran protagonista del sorteo. Además, otras 16 series (64 millones de euros) se han vendido en la administración número 246 de Madrid capital, situada en la calle Ricardo Ortiz, 8, en el distrito de Ciudad Lineal.

Aunque los nombres concretos de los ganadores individuales no se facilitan por motivos de privacidad, se sabe que buena parte de los décimos se han vendido en administraciones muy arraigadas en sus barrios y pueblos, lo que favorece que el premio se reparta entre vecinos, trabajadores de empresas y participantes en compras compartidas. A partir de la tarde del 22 de diciembre, los agraciados deben acudir a las entidades bancarias colaboradoras (BBVA y CaixaBank) para cobrar el premio, ya que al superar los 2.000 euros no se paga en las administraciones.

¿Qué otros premios reparte el número del Gordo?

En torno al Gordo se reparten varios premios adicionales que benefician a números cercanos o con coincidencias parciales.Los más destacados son:

Aproximaciones: los números 79431 y 79433, anterior y posterior al Gordo, reciben 2.000 euros por décimo (10 euros por cada euro jugado).

Centenas: todos los números que comienzan por 794–– tienen un premio de 100 euros al décimo como centena del primer premio.

Terminaciones: todos los décimos que terminan en ––32 obtienen 100 euros al décimo como terminación del Gordo.

Reintegro: todos los décimos acabados en 2, la última cifra del 79432, recuperan el importe jugado.

Es importante recordar que los premios son acumulativos, salvo el propio Gordo y el reintegro, que son incompatibles entre sí, de modo que se pueden sumar, por ejemplo, una terminación y el reintegro si corresponden.

¿Cuáles son los principales números ganadores del sorteo?

Además del Gordo, el sorteo de Navidad reparte un amplio abanico de premios entre múltiples números, estructurados en grandes categorías. Aunque la lista completa es muy extensa y se consulta en los listados oficiales y comprobadores en línea, las grandes figuras del sorteo son:

Primer premio o Gordo: 79432, con 4.000.000 euros por serie.

Segundo premio: dotado con 1.250.000 euros por serie (125.000 euros por décimo).

Tercer premio: dotado con 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo).

Dos cuartos premios: cada uno con 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo).

Ocho quintos premios: cada uno con 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Para saber si un décimo concreto tiene premio, se recomienda utilizar los comprobadores oficiales en línea o las listas completas publicadas por Loterías y Apuestas del Estado y por los principales medios especializados.

Tabla resumen de El Gordo y premios vinculados

Tabla de importes por tipo de premio asociado al Gordo y cantidad jugada.

Cantidad jugada Gordo (79432) por décimo Aproximación al Gordo (79431 y 79433) Centena / terminación del Gordo Reintegro (última cifra 2) 20 € 400.000 € 2.000 € 100 € 20 € 10 € 200.000 € 1.000 € 50 € 10 € 5 € 100.000 € 500 € 25 € 5 € 1 € 20.000 € 100 € 5 € 1 €

Esta estructura de premios explica por qué el Sorteo de Navidad es uno de los más populares de España, ya que reparte una enorme cantidad de dinero en diferentes escalones, desde grandes premios que cambian la vida hasta pequeños importes que permiten recuperar o multiplicar lo jugado.

FAQ: Preguntas frecuentes tras el sorteo El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

¿Cómo sé si mi décimo del 2025 tiene premio?

Para comprobar si un décimo tiene premio es recomendable usar un comprobador oficial en la web de Loterías y Apuestas del Estado o buscadores de medios fiables, introduciendo el número completo y la fracción/serie. Otra opción es acudir a una administración de lotería con el décimo físico, donde pueden escanearlo y confirmar el resultado al momento.

¿Dónde y cómo se cobra el Gordo de Navidad?

Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería, en efectivo o, según el caso, mediante transferencia. Los premios superiores a 2.000 euros, como el Gordo o los grandes premios, deben cobrarse en entidades bancarias concertadas (habitualmente BBVA y CaixaBank), presentando el décimo original y el DNI.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?

El plazo para cobrar los premios del Sorteo de Navidad es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo, es decir, normalmente hasta el 22 de marzo del año siguiente. Una vez pasado ese plazo, el premio caduca y no se puede reclamar.

¿Qué impuestos se pagan por el Gordo y otros premios?

Los primeros 40.000 euros de cualquier premio de lotería están exentos de tributación, mientras que el resto tributa al 20%. En los grandes premios, la retención se aplica directamente en el momento del cobro, de forma que el ganador recibe ya el importe neto sin tener que ingresarlo después en la declaración de la renta.

¿Tengo que declarar el premio en la Renta?

Aunque la retención ya se ha practicado, el premio debe aparecer informado en la declaración de la renta, en el apartado específico de premios sujetos a gravamen especial. Lo que sí tributa en el IRPF son los rendimientos que genere el dinero del premio (intereses, inversiones, alquileres, etc.).

¿Qué pasa si el décimo es compartido entre varias personas?

Si el décimo es compartido, lo ideal es tener algún tipo de prueba previa, como una fotocopia firmada, un mensaje de WhatsApp o un documento sencillo donde consten los participantes y su porcentaje. En el banco se pueden identificar a todos los beneficiarios para que cada uno reciba su parte y la retención correspondiente a su porcentaje.

¿Qué hago si he perdido un décimo premiado?

En caso de pérdida o robo se debe denunciar cuanto antes ante la policía, aportando toda la información posible (número, administración donde se compró, circunstancias) y, si es posible, alguna prueba de compra. Con la denuncia, un juez puede llegar a paralizar el pago si hay indicios suficientes y resolver posteriormente quién es el legítimo propietario.

¿Puede cobrar el premio cualquiera que tenga el décimo en la mano?

En principio, el premio lo cobra quien presenta el décimo físico, por lo que es fundamental custodiarlo bien y evitar entregarlo a terceros. Por eso se aconseja no firmarlo por detrás salvo en situaciones muy concretas y, si se comparte, dejar constancia documental de todos los participantes.

¿Es mejor cobrar el premio en una cuenta individual o conjunta?

Cuando hay un único ganador, suele ser más sencillo cobrarlo en una cuenta a su nombre y, si quiere, después repartir el dinero mediante transferencias justificadas. En premios compartidos puede ser útil abrir una cuenta conjunta solo para el premio, de forma que quede clara la titularidad y la trazabilidad de los movimientos.

¿Qué recomiendan hacer con el dinero del Gordo?

Los expertos suelen aconsejar no tomar decisiones impulsivas y esperar un tiempo antes de realizar grandes gastos. Es prudente cancelar deudas prioritarias, crear un colchón de ahorro y, si la cantidad es importante, acudir a un asesor financiero independiente para planificar inversiones y objetivos a medio y largo plazo.