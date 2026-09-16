¿Quién ganó el Powerball el martes 15 de septiembre de 2026? El sorteo de Powerball correspondiente al martes 15 de septiembre no registró ningún ganador del jackpot , por lo que el premio mayor quedó acumulado para el próximo sorteo. Los números que salieron fueron 19, 20, 57, 61 y 67, mientras que la bola roja Powerball fue el 22. El multiplicador Power Play fue de 2x.

El premio mayor anunciado para esa fecha era de 251 millones de dólares. Al no aparecer un boleto que acertara las cinco bolas blancas más la Powerball roja, el acumulado aumentó para el siguiente sorteo, programado para el miércoles 16 de septiembre.

Nadie ganó el jackpot de Powerball del martes 15 de septiembre de 2026. Los números ganadores fueron 19, 20, 57, 61 y 67; Powerball: 22.

Dato clave Resultado del Powerball del 15 de septiembre Números ganadores 19 - 20 - 57 - 61 - 67 Powerball 22 Power Play 2x Jackpot anunciado US$251 millones Ganadores del jackpot No hubo Próximo sorteo Miércoles 16 de septiembre de 2026

Números ganadores del Powerball del 15 de septiembre

El resultado oficial que deben revisar los jugadores que compraron un boleto para el sorteo fue: 19, 20, 57, 61 y 67, con el 22 como número de la Powerball. Es indispensable que la comparación se haga con atención, pues el premio mayor requiere acertar las cinco bolas blancas, sin importar el orden, y también la bola roja.

La combinación correspondía a un jackpot estimado de US$251 millones. Sin embargo, el resultado no produjo un acertante de la máxima categoría, de acuerdo con los registros de resultados de Powerball y loterías estatales que informaron el sorteo.

Powerball se juega seleccionando cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Cada jugada cuesta US$2 en los estados participantes, aunque pueden existir condiciones particulares según la jurisdicción.

Combinación Número Bola blanca 1 19 Bola blanca 2 20 Bola blanca 3 57 Bola blanca 4 61 Bola blanca 5 67 Bola roja Powerball 22 Multiplicador Power Play 2x

¿Hubo ganadores de otros premios?

Que no haya ganador del jackpot no implica que todos los boletos hayan perdido. Powerball cuenta con nueve categorías de premios y se puede obtener una recompensa desde acertar solamente la Powerball roja. El pago base para esa categoría es de US$4, aunque puede aumentar con el adicional Power Play cuando corresponda.

También hay un premio de US$1 millón para quien acierte las cinco bolas blancas sin la Powerball. Si el boleto incluyó Power Play, el premio de “Match 5” se convierte en un pago fijo de US$2 millones. Los montos de los demás niveles dependen de la cantidad de números acertados y de si se incluyó la bola roja.

Los jugadores deben tener presente que el Power Play no multiplica el jackpot. Esta opción, que cuesta US$1 adicional, aplica a los premios que no son el acumulado principal y puede usar multiplicadores de 2x, 3x, 4x, 5x o 10x; este último solo está disponible cuando el jackpot anunciado es de US$150 millones o menos.

Para confirmar un boleto, lo más recomendable es revisar los números publicados por Powerball o por la lotería estatal en la que se compró el ticket. Asimismo, el plazo, procedimiento y lugar de cobro dependen de la jurisdicción donde se realizó la compra.

¿De cuánto es el próximo jackpot y cuándo se juega?

Tras el sorteo sin ganador del martes 15 de septiembre, el próximo Powerball quedó programado para el miércoles 16 de septiembre de 2026 , con un premio mayor estimado de US$271 millones y una opción en efectivo estimada de US$115,1 millones , antes de impuestos federales y estatales o locales que correspondan.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos, desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee. Los horarios límite para comprar boletos cambian según el estado o territorio participante, por lo que conviene verificarlo directamente con la lotería local.

El jackpot se acumula en cada sorteo en el que nadie acierta la combinación completa. Si más de un boleto logra las cinco bolas blancas y la Powerball roja, el premio se divide entre los ganadores. Quienes obtengan el premio mayor pueden elegir entre el pago anual, distribuido en 30 pagos graduales durante 29 años, o la opción de pago único en efectivo; ambas alternativas están sujetas a impuestos.

Cómo verificar tu boleto correctamente

Para revisar tu jugada del 15 de septiembre, primero compara las cinco bolas blancas: 19, 20, 57, 61 y 67. Después, confirma que tu bola roja sea el 22. El orden de las cinco bolas blancas no altera el resultado; lo determinante es la coincidencia de números y la Powerball.

En caso de tener un boleto premiado, evita firmarlo o compartir una foto completa en redes sociales antes de conocer las reglas de cobro de tu estado. Conserva el ticket en buen estado y consulta la lotería emisora para verificar el premio, el tiempo límite de reclamación y los requisitos de identificación. Para el jackpot, la probabilidad de acertar la combinación completa es de 1 entre 292.201.338, por lo que Powerball debe entenderse como entretenimiento y no como una estrategia financiera.