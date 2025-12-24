El Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional de México reparte un Premio Mayor de 204 millones de pesos este miércoles 24 de diciembre de 2025. Se juega con billetes, series y cachitos, y el sorteo se realiza en Ciudad de México a las 20:00 horas.

¿Qué es el Gordo de Navidad 224?

El Gordo de Navidad 224 es el sorteo navideño tradicional de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, con 80,000 números del 00001 al 80000. Cada número participa por premios principales, secundarios, aproximaciones y reintegros, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio.

Nombre oficial: Sorteo Gordo de Navidad 224.

Organiza: Lotería Nacional para la Asistencia Pública (México).

Tipo de sorteo: Tradicional con billetes, series y cachitos.

¿Cuándo y dónde se celebra el sorteo?

El sorteo forma parte de las celebraciones de fin de año y puede seguirse en vivo desde México y el exterior.

Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025.

Hora: 20:00 (tiempo del centro de México).

Lugar: Teatro de la Lotería Nacional, Av. Hidalgo 130, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Transmisión: canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional y medios aliados.

Resultados y números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224

Al momento de elaborar este artículo, el sorteo aún no se ha llevado a cabo, por lo que los números ganadores del Premio Mayor y del resto de premios todavía no están disponibles. Una vez concluido el evento, la Lotería Nacional publica la lista oficial de resultados en su sitio web y en sus canales oficiales.

Como referencia, la edición 2024 también contó con un Premio Mayor de 204 millones de pesos y una estructura de premios similar, con montos relevantes para premios principales, secundarios y reintegros repartidos entre miles de ganadores.

Premio mayor de 204 millones de pesos:

Premio de 12 millones 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

¿Cuánto cuesta el boleto del Gordo 224?

El sorteo se comercializa en cachitos y series para que cada persona elija cuánto invertir. Cada cachito representa una fracción del premio asociado a la serie.

Cachito: da derecho a 1/20 del premio de una serie.

Serie (billete completo): equivale a 20 cachitos.

Cuatro series: permiten cobrar el Premio Mayor completo si el número resulta ganador.

Los billetes se compran en expendios físicos autorizados y, en muchos casos, también a través de plataformas y canales digitales oficiales.

¿Cómo se reparten los premios?

El atractivo central es un Premio Mayor de 204 millones de pesos, distribuido en cuatro series. Además, la bolsa global supera los 430 millones de pesos sumando premios y reintegros.

Premio Mayor total: 204 millones de pesos.

Premio por serie: 51 millones de pesos.

Monto aproximado por cachito del número ganador del Premio Mayor: hasta 2,550,000 pesos.

Bolsa total de premios: alrededor de 430,259,200 pesos.

Total de premios y reintegros: 16,722.

Quien posea las cuatro series del número ganador puede cobrar los 204 millones de pesos, con pagos proporcionales si se tiene solo una serie o algunos cachitos.

¿Cómo jugar el Gordo de Navidad 224?

Participar es sencillo, pero conviene entender cómo funcionan los billetes, series y cachitos.

Para jugar:

Elegir un número disponible entre el 00001 y el 80000.

Decidir si comprar uno o varios cachitos, una serie completa o hasta cuatro series del mismo número.

Conservar el billete en buen estado hasta que se publiquen los resultados oficiales.

Verificar el número en los canales oficiales tras el sorteo.

Recomendaciones básicas:

Comprar solo en puntos oficiales o plataformas autorizadas.

Revisar bien el número, la fecha del sorteo y la cantidad de cachitos/series adquiridos.

Guardar el billete en lugar seguro, ya que es necesario para el cobro del premio.

¿Cómo y cuándo se conocen los resultados?

Los números ganadores se dan a conocer inmediatamente después de que concluye el sorteo el 24 de diciembre. La lista oficial incluye el número del Premio Mayor, premios secundarios, aproximaciones y reintegros.

Publicación: en la página oficial de la Lotería Nacional y en el apartado específico del Gordo de Navidad.

Difusión adicional: listados y comprobadores que comparten medios de comunicación y plataformas aliadas.

Recomendación: conservar el billete y revisar los resultados solo en fuentes oficiales o verificadas.

Preguntas frecuentes sobre el Gordo de Navidad 224

¿Cuándo se publica la lista de números ganadores?

La lista de números ganadores se publica al terminar el sorteo del 24 de diciembre, casi siempre de forma inmediata. La Lotería Nacional difunde estos datos en su sitio web y en sus redes oficiales.

¿Cómo puedo comprobar si mi número ganó?

Puedes ingresar a la sección de resultados del Sorteo Gordo de Navidad en la página oficial de la Lotería Nacional y escribir tu número para verificarlo. También se utilizan comprobadores digitales y listados difundidos por medios aliados.

¿Necesito las cuatro series para ganar los 204 millones?

Sí, para cobrar el Premio Mayor completo es necesario tener las cuatro series del número ganador. Si solo tienes una serie o algunos cachitos, se te paga la parte proporcional del premio correspondiente.

¿Qué pasa si solo tengo un cachito del número ganador?

En el caso del número que obtenga el Premio Mayor, un solo cachito puede representar alrededor de 2 millones 550 mil pesos. El monto exacto depende de la distribución oficial del premio por fracción.

¿Puedo ver el sorteo en vivo por internet?

Sí, el sorteo se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. En algunos casos, también se difunde por televisión y portales asociados que siguen los sorteos especiales de fin de año.