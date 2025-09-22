La Lotería de Nueva York vuelve a ser protagonista este sábado 20 de septiembre con una nueva jornada de sorteos que despierta el interés de miles de jugadores en Estados Unidos y el extranjero. Como es habitual, se esperan los números ganadores en vivo, que se darán a conocer durante el día en los diferentes juegos que integran esta lotería estatal.

Los resultados oficiales estarán disponibles apenas concluya cada sorteo, tanto en las plataformas digitales de la Lotería de Nueva York como en medios de comunicación especializados. Aquí te dejamos todos los detalles y un espacio reservado para actualizar los resultados en vivo apenas se anuncien.

Sigue aquí los resultados en vivo de la Lotería de Nueva York este sábado 20 de septiembre y conoce los números ganadores de cada sorteo. (Foto: Reuters)

¿Qué juegos participan en la Lotería de Nueva York hoy?

Este sábado se celebran los sorteos de NY Lotto, Powerball, Mega Millions, Cash4Life, Take 5, Pick 10, Win 4 y Numbers. Cada uno ofrece diferentes dinámicas y premios, por lo que es importante conocer las reglas de participación y las horas en que se revelan los números ganadores.

¿Cómo se pueden consultar los números ganadores?

Los jugadores podrán revisar los resultados de la Lotería de Nueva York a través de:

El portal oficial de la lotería (nylottery.ny.gov).

La app oficial disponible en dispositivos móviles.

Los puntos de venta autorizados, donde se puede escanear el boleto.

Cobertura en vivo de medios digitales especializados.

¿Qué hacer si ganas en la Lotería de Nueva York?

Si tu boleto resulta premiado, deberás validarlo en un centro autorizado y seguir los procedimientos establecidos por la lotería estatal. Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta, mientras que los montos mayores requieren trámites en oficinas oficiales. Recuerda que los premios están sujetos a impuestos federales y estatales.

¿Se retienen impuestos de mi premio de la Lotería de Nueva York?

Sí, las leyes federales y del estado de Nueva York exigen la retención de impuestos sobre la renta en premios de lotería de $5,000 o más. El monto exacto de la retención varía según el lugar de residencia del ganador. Adicionalmente, la ley obliga a la Lotería de Nueva York a retener dinero de premios de $600 o más si el ganador tiene deudas pendientes, como manutención de hijos, asistencia pública o impuestos estatales atrasados. Esto aplica incluso si el ganador no vive en Nueva York, ya que el estado exige la retención de impuestos sobre los premios obtenidos en su jurisdicción, independientemente de la edad del ganador. Si crees que se ha realizado una retención por error, puedes comunicarte con las agencias estatales correspondientes para disputar el cobro.

Resultados de la Lotería de Nueva York del sábado 20 de septiembre

Aquí se publicarán los números ganadores de cada sorteo en cuanto sean revelados en vivo:

NY Lotto: 5-7-13-24-33-53 (42)

5-7-13-24-33-53 (42) Powerball: 15-29-64-66-67 (4), Power Play 2x

15-29-64-66-67 (4), Power Play 2x Mega Millions: 2-22-27-42-58 (8)

2-22-27-42-58 (8) Cash4Life: 9-11-20-24-28 (2)

9-11-20-24-28 (2) Take 5: 7-14-21-26-31

7-14-21-26-31 Pick 10: 5-9-13-21-22-26-27-28-32-34-42-43-44-46-60-66-73-75-77-779

5-9-13-21-22-26-27-28-32-34-42-43-44-46-60-66-73-75-77-779 Win 4: Mediodía (8-7-3-2), Noche (4-2-9-2)

Mediodía (8-7-3-2), Noche (4-2-9-2) Numbers: Mediodía (5-3-1), Noche (6-4-4)