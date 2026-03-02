El sueño americano está a un solo ticket de distancia este lunes 2 de marzo de 2026. Tras varias semanas sin un ganador del premio mayor, el jackpot del Powerball ha escalado hasta los 249 millones de dólares. Si decides llevarte el premio en una sola exhibición, podrías recibir unos impactantes 117.2 millones de dólares antes de impuestos. Es el momento perfecto para probar suerte, ya que el acumulado sigue subiendo tras el sorteo del pasado sábado. No pierdas de vista este sorteo que podría cambiar tu vida para siempre hoy mismo.

En el sorteo más reciente del sábado 28 de febrero, la combinación ganadora fue 6-20-35-54-65, con el Powerball rojo 10 y un multiplicador Power Play de 4x. Aunque muchos jugadores lograron premios menores, nadie pudo acertar los seis números mágicos, provocando este nuevo acumulado millonario. Los registros muestran que la última vez que alguien se llevó el pozo fue a finales de enero, lo que hace que la racha actual sea una de las más emocionantes de este año. Revisa tus boletos anteriores, ¡quizás tengas un premio secundario esperando ser cobrado!

Participar es tan fácil como visitar tu gasolinera de confianza, supermercados como Publix o incluso el mostrador de servicio al cliente en muchos Walmart. Cada jugada cuesta solo $2, y por un dólar extra puedes activar el Power Play para multiplicar tus ganancias si no le pegas al premio mayor. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar y ganar; cualquier persona mayor de edad puede reclamar su premio legalmente en el país. Las probabilidades son de 1 en 292.2 millones, pero como bien dicen en el mundo de la lotería: “podría pasarte a ti”.

Asegúrate de tener tus números listos antes del gran sorteo de esta noche a las 11:00 p. m. ET. Los resultados se transmiten en vivo desde Florida y puedes seguirlos en directo a través de la página oficial Powerball.com o en tu canal local preferido. Si vives en Florida o estados cercanos, recuerda que tienes un tiempo límite para reclamar el dinero en efectivo si resultas ganador, así que guarda bien tu boleto firmado. La suerte está echada para este 2 de marzo; mantente conectado para conocer los números ganadores apenas salgan de la tómbola.

Jugadores del Powerball revisan los resultados del sorteo del 2 de marzo de 2026 en EE.UU., con la esperanza de acertar los números ganadores del millonario premio. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 02/03/2026 X-X-X-X-X X X $249.000.000

¿Hubo ganador del bote de $249 millones del Powerball el 02 de marzo?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este 02 de marzo con un premio mayor de 249 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Boleto del Powerball del 2 de marzo de 2026: millones esperan descubrir si hubo ganador del jackpot de $249 millones en Estados Unidos. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.