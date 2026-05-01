La lotería Powerball reinicia su ciclo este sábado 2 de mayo de 2026 con un premio mayor de 20 millones de dólares disponible para los jugadores. Tras el sorteo del pasado miércoles, donde dos afortunados en Indiana y Kansas dividieron un bote de 143 millones, las expectativas se mantienen altas hoy. Este nuevo sorteo ofrece una opción de cobro en efectivo estimada en 9.1 millones de dólares para quien logre acertar todos los números ahora. La comunidad hispana en Estados Unidos sigue de cerca estos resultados buscando una oportunidad para transformar su realidad financiera con un solo boleto. Es el momento ideal para participar en uno de los juegos de azar más emblemáticos y seguidos en toda la Unión Americana.

La jornada anterior fue calificada como una de las más afortunadas en la historia del Powerball por la enorme cantidad de premios secundarios entregados. Además de los ganadores del jackpot, se registraron decenas de boletos premiados con cifras que oscilan entre uno y dos millones de dólares recientemente. Estados como Nueva Jersey, Indiana y Luisiana concentraron la mayor cantidad de nuevos millonarios gracias al uso de la opción del Power Play. En otras regiones como Ohio, miles de personas también obtuvieron recompensas menores que confirman la alta actividad de ganadores en diferentes categorías hoy. Los números que marcaron la suerte en el sorteo previo fueron 3, 19, 35, 51, 67 con el Powerball número 15.

Para seguir el sorteo del Powerball en vivo esta noche, puedes sintonizar las señales de televisión local a las 10:59 p.m. tiempo del Este. También es posible verificar los números ganadores en directo a través del portal oficial de la lotería o mediante las aplicaciones móviles autorizadas ahora. Los oficiales del sorteo recuerdan que las probabilidades de ganar el premio mayor son de una en más de 292 millones de combinaciones posibles. A pesar de la dificultad, el entusiasmo de los jugadores latinos se mantiene firme en estados clave como California, Texas, Nueva York y Florida. No olvides revisar tu boleto con cuidado, ya que los aciertos parciales también representan sumas importantes de dinero para el hogar.

Detalle del Sorteo Información para hoy 02-05-2026 Bote Estimado $20 Millones Pago en Efectivo $9.1 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay AR, IL, IN (5), KS, LA (5), MS, NJ (4), OR (3), PA (2), RI, SC, WI (2) (Miércoles 29 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Revisa los números ganadores del Powerball y resultados del sorteo jackpot este 2 de mayo de 2026. La bolsa de 20 millones de dólares busca dueño en Estados Unidos; consulta si tu boleto coincide con las cifras premiadas hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 02 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 02 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 02/05/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 02 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 02 de mayo de 2026 con un premio mayor de 20 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $9.1 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Averigua si alguien ganó el Powerball hoy 2 de mayo de 2026. Presentamos los resultados oficiales, números ganadores y el monto final del premio del sorteo realizado en Estados Unidos para la comunidad hispana interesada. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 29 de Abril

Jackpot actual: 143 millones de dólares (opción en efectivo de $65.0 millones disponible).

143 millones de dólares (opción en efectivo de $65.0 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.