¡Habemus ganador! El sorteo del lunes 2 de marzo dejó un nuevo multimillonario en Arkansas, quien se llevó el gran premio de 251 millones de dólares. Por esta razón, el pozo del Powerball se reinicia y para este miércoles 4 de marzo el jackpot estimado es de 20 millones de dólares. Aunque la cifra bajó, sigue siendo una oportunidad dorada para cambiar tu vida con una opción en efectivo de 9.4 millones. ¡No te quedes fuera de este nuevo ciclo y busca tu boleto de la suerte hoy mismo en tu tienda más cercana o gasolinera preferida!

Los números ganadores del pasado lunes fueron 2, 17, 18, 38 y 62, con el Powerball rojo 20 y un multiplicador Power Play de 2X. La suerte también sonrió en Puerto Rico, donde un afortunado jugador acertó las cinco bolas blancas y, gracias al Power Play, duplicó su premio a 2 millones de dólares. Estos resultados demuestran que, incluso sin llevarse el premio mayor, hay miles de dólares esperando por ti en los premios secundarios. Es vital revisar cada línea de tu ticket, ya que podrías tener una pequeña fortuna sin saberlo todavía.

Participar en el sorteo de este miércoles es muy sencillo y solo cuesta 2 dólares por cada jugada que realices en los puntos de venta autorizados. Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para el famoso Powerball rojo. Si quieres maximizar tus ganancias, puedes añadir el Power Play por un dólar extra o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar y ganar, lo que lo hace ideal para nuestra comunidad latina. ¡Anímate a probar tu suerte hoy!

El sorteo se realizará en vivo a las 10:59 p. m. ET y podrás seguir los resultados en directo a través de la página oficial de Powerball o canales locales. Si vives en estados como Illinois, Texas, Nueva York o Pensilvania, puedes adquirir tus boletos en gasolineras o supermercados antes del cierre de ventas. En lugares como Kentucky o Indiana, incluso tienes la opción de comprar tus tickets de forma legal y segura desde tu teléfono celular. Mantente conectado con nosotros para conocer los números ganadores al instante y saber si el jackpot de 20 millones ya tiene un nuevo dueño.

¿Tenemos nuevo millonario en EE. UU.? Revisa los resultados y números ganadores del Powerball hoy 4 de marzo de 2026.

Resultados del Powerball del 04 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 04 de marzo de 2026 son los siguientes:

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 04 de marzo?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este miércoles 04 de marzo con un premio mayor de 20 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡Inicia un nuevo ciclo! Mira los números ganadores del Powerball del 4 de marzo por un jackpot de 20 millones de dólares.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.