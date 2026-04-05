¡La fiebre del Powerball no se detiene y el acumulado sigue subiendo como la espuma para este sábado 4 de abril de 2026! Después de que nadie lograra llevarse el premio mayor el pasado miércoles, el bote ha alcanzado la impresionante cifra de 217 millones de dólares. Con un valor en efectivo estimado en casi 100 millones, esta es la oportunidad ideal para que nuestra comunidad en Estados Unidos busque ese cambio de vida tan soñado. No importa en qué estado residas, la expectativa crece en cada esquina mientras los jugadores preparan sus boletos para el sorteo millonario.

En el sorteo anterior del 1 de abril, los números ganadores fueron el 4, 10, 11, 52 y 64, con el Powerball rojo 24 y un multiplicador Power Play de 3X. A pesar de que fue el día de las bromas en EE. UU., los premios secundarios fueron muy reales para miles de afortunados, aunque el jackpot quedó vacante una vez más. Si tienes boletos guardados, asegúrate de revisarlos bien, ya que las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 entre 25. Esta constancia en los resultados mantiene viva la esperanza de que el próximo gran ganador sea un hispanohablante.

Si te preguntas cómo ver el Powerball EN VIVO este sábado, la cita es a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT. Puedes seguir la transmisión en directo por canales locales o vía streaming en el sitio oficial para conocer los números ganadores al instante. Participar es muy sencillo: solo necesitas elegir cinco números del 1 al 69 y el Powerball del 1 al 26 por un costo de solo 2 dólares. Recuerda que no es necesario ser ciudadano estadounidense para cobrar; cualquier residente legal o visitante puede participar y reclamar su premio mayor sin complicaciones.

Para maximizar tus ganancias, puedes añadir el Power Play por un dólar extra, lo que permite multiplicar tus premios no acumulados hasta por diez veces su valor. En estados como Texas, Florida o Nueva York, puedes comprar tus boletos físicamente o incluso usar aplicaciones autorizadas para jugar desde la comodidad de tu celular. La tecnología facilita que nadie se quede fuera de la jugada, permitiendo que gestiones tus números de la suerte con total seguridad y rapidez. La clave es participar a tiempo antes del cierre de ventas oficial en tu jurisdicción local esta noche.

Así que ya lo sabes: la suerte está echada y los 217 millones de dólares esperan por un nuevo dueño que se atreva a desafiar las estadísticas este fin de semana. Aunque parece un reto gigante, la historia nos dice que casi 200 personas han ganado el jackpot desde que inició la lotería en el año 1992. Mantente conectado a nuestra cobertura para recibir los resultados del Powerball del 04-04-2026 en tiempo real y verificar si tus números coinciden con la combinación ganadora. ¡Prepara tu amuleto, reúne a la familia y que este sábado sea el día en que tu realidad financiera cambie para siempre!

¡El premio mayor subió a $217 millones! Mira los números ganadores del Powerball hoy, 4 de abril de 2026. Revisa los resultados del sorteo jackpot y descubre si hoy es tu día de suerte en Estados Unidos. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 04 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 04 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 04/04/2026 3-6-13-41-65 1 4X $217.000.000

¿Hubo ganador del bote de $217 millones del Powerball el 04 de abril?

No hubo ganador del sorteo del Powerball del sábado 04 de abril de 2026, por lo que el premio mayor para el lunes 06 de abril ascendió a 231 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $105.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habrá nuevo millonario en EE. UU.? Mira si alguien ganó el Powerball hoy, 4 de abril de 2026. Revisa los resultados, números ganadores y el gran premio del sorteo aquí mismo. ¡Cruza los dedos y comprueba tu ticket! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 4 de Abril

Jackpot actual: 217 millones de dólares (opción en efectivo de $97.4 millones disponible).

217 millones de dólares (opción en efectivo de $97.4 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.