El sorteo del Powerball del pasado sábado 2 de mayo dejó una noche de grandes sorpresas para los jugadores en Estados Unidos. Dos afortunados boletos vendidos en los estados de Florida y Texas lograron acertar todos los números del premio mayor recientemente. Los números ganadores que marcaron la suerte en esta ocasión fueron 25, 37, 42, 52 y 65, junto al Powerball número 14. Además, un boleto premiado en Georgia alcanzó los dos millones de dólares gracias a la opción del Power Play con multiplicador 3x. Este resultado confirma una racha inusual de ganadores consecutivos que mantiene el interés de la comunidad hispana en todo el país hoy.

La próxima oportunidad para participar en este sorteo millonario llega este lunes 4 de mayo de 2026 a las 10:59 p.m. hora del Este. El bote acumulado vuelve a situarse en la cifra inicial de 20 millones de dólares con una opción de efectivo estimada en 9 millones. Los interesados pueden seguir la transmisión oficial en vivo directamente desde el sitio web de Powerball para conocer los resultados al instante. Estos eventos se llevan a cabo de manera regular cada lunes, miércoles y sábado para mantener la emoción constante entre los participantes. Es importante verificar siempre los boletos a través de los canales oficiales para asegurar el cobro de cualquier premio obtenido hoy mismo.

Para entrar en la jugada, cada boleto tiene un costo base de dos dólares por cada línea seleccionada por el jugador en los puntos de venta. Existe la posibilidad de añadir el multiplicador Power Play por un dólar adicional para aumentar significativamente las recompensas menores al premio mayor. Esta herramienta puede multiplicar los premios secundarios varias veces dependiendo del sorteo y las condiciones vigentes de la lotería nacional. Los resultados y números premiados también se pueden consultar en las páginas oficiales de cada estado o en la web principal de Powerball ahora. Mantenerse informado sobre las reglas y horarios es fundamental para disfrutar de esta experiencia de juego de forma responsable y segura siempre.

Detalle del Sorteo Información para hoy 04-05-2026 Bote Estimado $20 Millones Pago en Efectivo $9.0 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 02 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Revise los números ganadores del Powerball y el jackpot de 20 millones de dólares este 4 de mayo de 2026. Consulte los resultados oficiales del sorteo en Estados Unidos para saber si es el próximo afortunado en reclamar el premio mayor hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 04 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 04/05/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 04 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo de 2026 con un premio mayor de 20 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $9.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Alguien ganó el Powerball hoy 4 de mayo de 2026? Descubra los resultados, números ganadores y el estado del premio mayor del sorteo en EE. UU. Verifique su boleto y entérese si hubo un nuevo millonario tras la jornada de esta noche. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 04 de mayo

Jackpot actual: 20 millones de dólares (opción en efectivo de $9.0 millones disponible).

20 millones de dólares (opción en efectivo de $9.0 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.