¿Quién se llevó el jackpot del Powerball? Conoce los resultados y números para hoy, lunes 6 de abril de 2026. El premio mayor subió a $231 millones de dólares para el sorteo del 06/04. Tras no haber ganadores del bote el pasado sábado, los jugadores tienen una nueva oportunidad de llevarse el acumulado, que cuenta con una opción en efectivo de $105 millones.

En el sorteo del sábado 4 de abril, los números ganadores fueron 3, 6, 13, 41, 65 con el Powerball 1 y Power Play 4x. Aunque nadie obtuvo el premio mayor, un afortunado en Texas ganó $1 millón al acertar las cinco bolas blancas.

Si hasta ahora no sabes a qué hora es el sorteo del Powerball hoy y cómo verlo EN VIVO, pierde cuidado que el próximo sorteo se realizará esta noche, lunes 6 de abril, a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT). Se puede seguir la transmisión oficial en directo a través del sitio web de Powerball.com o en estaciones de televisión locales participantes.

Para jugar hoy, recuerda que el costo del boleto es de $2. Tienes hasta una hora antes del sorteo para comprar tu ticket en tiendas autorizadas o plataformas digitales permitidas en tu estado. ¡Mucha suerte en este camino hacia la bolsa millonaria de la lotería de EE. UU.!

Detalle del Sorteo Información para hoy 06-04-2026 Bote Estimado $231 Millones Pago en Efectivo $105 Millones Último Ganador $1M Texas (Sábado 4 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¡El jackpot subió a $231 millones! Mira aquí los números ganadores del Powerball del 6 de abril de 2026. Revisa los resultados del sorteo y descubre si eres el próximo multimillonario de Estados Unidos hoy mismo. ¡Mucha fortuna! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 06 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 06 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 06/04/2026 X-X-X-X-X X X $231.000.000

¿Hubo ganador del bote de $231 millones del Powerball el 06 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 06 de abril de 2026 con un premio mayor de 231 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $105.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habrá nuevo millonario este lunes 6 de abril de 2026? Mira si alguien ganó el Powerball hoy y revisa los resultados y números ganadores del sorteo en EE. UU. ¡No pierdas la oportunidad de ver si la suerte tocó a tu puerta esta noche! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 4 de Abril

Jackpot actual: 217 millones de dólares (opción en efectivo de $97.4 millones disponible).

217 millones de dólares (opción en efectivo de $97.4 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.