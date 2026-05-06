La lotería Powerball presenta un premio mayor acumulado de 30 millones de dólares para el sorteo de este miércoles 6 de mayo de 2026 después de su inesperado reinicio recientemente. Tras la jornada del pasado lunes, donde ningún participante logró acertar la combinación completa, el interés de los jugadores en Estados Unidos ha crecido notablemente ahora. Aquellos que resulten afortunados hoy tienen la opción de elegir un pago único en efectivo estimado en 13.5 millones de dólares antes de impuestos. La comunidad hispana sigue participando activamente en este juego que ofrece una oportunidad de cambio financiero mediante una inversión inicial bastante accesible. Es el momento ideal para revisar sus números de la suerte y participar en uno de los sorteos más emblemáticos de toda la nación.

En la jornada previa del 4 de mayo, las cifras que marcaron el camino fueron 30, 36, 42, 60 y 63, junto al Powerball número 13. Aunque el bote principal no tuvo un ganador absoluto, miles de personas en diferentes estados obtuvieron premios secundarios gracias al multiplicador Power Play de 3x. Esta herramienta permite que las recompensas de categorías menores aumenten su valor significativamente, brindando un alivio económico a muchas familias latinas en territorio estadounidense hoy. Conocer los resultados anteriores ayuda a los seguidores de la lotería a mantenerse informados sobre la dinámica de los sorteos y las frecuencias de las balotas. La transparencia del sistema asegura que cada nueva edición sea una posibilidad real para quienes adquieren sus boletos con optimismo.

Para seguir el sorteo en vivo esta noche, los interesados pueden conectarse al portal oficial de Powerball puntualmente a las 10:59 p.m. tiempo del Este. El costo por cada jugada se mantiene en dos dólares, existiendo la posibilidad de añadir el Power Play por un dólar adicional por cada línea jugada. Los boletos se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados en casi todo el país, incluyendo diversas opciones digitales según la regulación estatal vigente. Además del sitio principal, plataformas como la Lotería de Ohio ofrecen sistemas ágiles para verificar si su combinación resultó premiada de manera inmediata y segura. Recuerde jugar con responsabilidad mientras espera el anuncio oficial de los números que podrían transformar su realidad financiera este miércoles.

Detalle del Sorteo Información para hoy 06-05-2026 Bote Estimado $30 Millones Pago en Efectivo $13.5 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 02 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Descubre si alguien ganó el Powerball hoy 6 de mayo de 2026. Aquí presentamos los resultados, números ganadores y el monto final del premio del sorteo realizado en EE. UU. para que verifiques tus aciertos de manera rápida y sencilla. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 06 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 06/05/2026 X-X-X-X-X X X $30.000.000

¿Hubo ganador del bote de $30 millones del Powerball el 06 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo de 2026 con un premio mayor de 30 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $13.5 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Mira los números ganadores del Powerball para el sorteo del jackpot de 30 millones de dólares este 6 de mayo de 2026. Revisa los resultados oficiales en EE. UU. para confirmar si tu boleto coincide con las cifras premiadas de esta noche.| Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 06 de mayo

Jackpot actual: 30 millones de dólares (opción en efectivo de $13.5 millones disponible).

30 millones de dólares (opción en efectivo de $13.5 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.