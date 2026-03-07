¡La suerte vuelve a girar este fin de semana! Tras el reciente e impresionante triunfo de un afortunado en Arkansas que se llevó 249 millones de dólares, el jackpot del Powerball se ha reiniciado, ofreciendo una bolsa de 35 millones de dólares para este sábado 7 de marzo de 2026. Si decides jugar hoy, podrías llevarte a casa una opción en efectivo de aproximadamente 16.4 millones de dólares. No subestimes un premio inicial; recuerda que cada gran historia de riqueza en Estados Unidos comenzó con un simple boleto de 2 dólares y mucha fe.

El sorteo anterior del miércoles 4 de marzo dejó los números 7, 14, 42, 47 y 56, con el Powerball 6 y un Power Play de 4x. Aunque el premio mayor reinició su cuenta, miles de personas en estados como Florida, Texas y Nueva York siguen ganando premios secundarios que cambian vidas. Para participar esta noche, solo debes elegir tus cinco números de la suerte y el Powerball rojo antes del cierre de ventas en tu estado. La constancia es clave en este juego donde las probabilidades son de 1 en 292.2 millones para el premio gordo.

Si quieres saber cómo ver el sorteo del Powerball EN VIVO este sábado, conéctate a las 10:59 p. m. ET a través de la web oficial Powerball.com o sintoniza tus estaciones locales de noticias. En estados como Florida, tienes hasta 180 días para reclamar premios, pero si aspiras a la opción en efectivo, el plazo suele ser de 60 días tras la validación. Mantenerse informado sobre las reglas locales es vital para proteger tu inversión. No dejes tu boleto en el olvido; un premio no reclamado regresa a las arcas estatales para financiar programas públicos.

Nuestra comunidad hispana en EE. UU. ha demostrado tener una estrella especial en estos sorteos, con ganadores recientes incluso en Puerto Rico que se llevaron 2 millones de dólares. Ya sea que compres tu ticket en una gasolinera Murphy USA o a través de aplicaciones autorizadas, asegúrate de firmarlo por detrás de inmediato. Sigue nuestra cobertura en directo para conocer los números ganadores del 7 de marzo apenas salgan de la tómbola. El próximo multimillonario podrías ser tú, así que prepara tu estrategia y ¡mucha suerte en este nuevo ciclo de riqueza!

¿Habemus nuevo millonario en EE. UU.? Consulta los resultados y números ganadores del Powerball hoy 7 de marzo de 2026. Entérate si alguien se llevó el premio mayor o si el jackpot sigue acumulándose. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 07 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 07 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 07/03/2026 X-X-X-X-X X X $35.000.000

¿Hubo ganador del bote de $35 millones del Powerball el 07 de marzo?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este sábado 07 de marzo con un premio mayor de 20 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Revisa los números ganadores del Powerball del 7 de marzo por un jackpot de 35 millones de dólares. Compara tu boleto y descubre si la suerte está de tu lado este sábado. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.