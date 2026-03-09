¡El bote sigue creciendo y tu suerte podría cambiar hoy mismo! Tras quedar vacante el sorteo del pasado sábado, el jackpot del Powerball para este lunes 9 de marzo de 2026 se estima en unos tentadores 46 millones de dólares. Si decides cobrar el premio en un solo pago, podrías llevarte a casa una opción en efectivo de aproximadamente 21.4 millones antes de impuestos. Este incremento marca el inicio de una nueva racha ganadora después de que un afortunado en Arkansas se llevara 250 millones a principios de mes. La expectativa crece en cada rincón de Estados Unidos mientras esperamos conocer quién será el nuevo dueño de esta fortuna.

Para refrescar la memoria, los números ganadores del sorteo anterior del sábado 7 de marzo fueron 17, 18, 30, 50 y 68, con el Powerball 24 y un multiplicador Power Play de 3x. Aunque nadie logró acertar la combinación perfecta para el premio gordo, miles de jugadores en todo el país, incluyendo Puerto Rico, ganaron premios menores que inyectan adrenalina a la semana. Revisar tu boleto es fundamental, ya que podrías tener un premio secundario de hasta un millón de dólares esperando ser reclamado en tu billetera. No tires tu ticket antes de tiempo, pues incluso un solo acierto puede darte una alegría.

Jugar es muy sencillo y solo cuesta 2 dólares por jugada básica: elige cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26 para entrar oficialmente. Si quieres multiplicar tus ganancias no relacionadas con el jackpot, añade el Power Play por un dólar adicional y aumenta tus premios hasta diez veces. Recuerda que el límite para comprar boletos varía; en Nueva York tienes hasta las 10 p. m. ET, mientras que en Nueva Jersey el cierre es a las 9:59 p. m. No esperes al último minuto para buscar tu punto de venta en gasolineras o supermercados autorizados en tu zona.

No te pierdas la emoción del sorteo EN VIVO esta noche a las 10:59 p. m. ET a través del sitio oficial de Powerball o en tus estaciones de televisión locales favoritas. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, un desafío enorme pero no imposible para quienes mantienen vivo el sueño americano cada lunes. Ya sea que prefieras el pago anual o el cheque inmediato, asegúrate de firmar tu ticket por seguridad tras la compra. Sigue nuestra cobertura para conocer los números ganadores en directo y descubre si hoy te conviertes en el próximo gran millonario del país.

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 09 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 09/03/2026 X-X-X-X-X X X $46.000.000

¿Hubo ganador del bote de $46 millones del Powerball el 09 de marzo?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este lunes 09 de marzo con un premio mayor de 46 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.