El premio mayor del Powerball ha ascendido a un estimado de 47 millones de dólares para el sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026. Esta nueva cifra surge tras no registrarse ganadores del bote principal de 31 millones en la jornada celebrada el pasado miércoles en todo el país. Quienes opten por el pago único en efectivo podrían recibir un valor cercano a los 21.1 millones de dólares antes de las retenciones fiscales correspondientes. La expectativa crece entre la comunidad hispana en Estados Unidos ante la posibilidad de que el acumulado siga aumentando durante las próximas semanas. Miles de jugadores ya preparan sus combinaciones con la esperanza de transformar su realidad financiera mediante este popular sorteo de alcance nacional.

En el sorteo previo del 6 de mayo, los números ganadores fueron el 18, 27, 51, 65 y 68, con el Powerball marcado con el número 5. Durante esa noche, el multiplicador Power Play fue de 3x, beneficiando significativamente a quienes acertaron categorías secundarias en diversos estados del territorio estadounidense. Es fundamental que los participantes revisen sus boletos anteriores, ya que muchos premios menores suelen quedar sin reclamar por descuido de los usuarios tras los sorteos. Los resultados oficiales pueden verificarse directamente en el sitio web de Powerball o a través de portales estatales de confianza como la Lotería de Ohio. Mantener un seguimiento constante de estas cifras permite asegurar que ningún acierto pase desapercibido para los buscadores de la suerte hoy.

La próxima transmisión en vivo se realizará puntualmente a las 10:59 p.m. hora del Este de este sábado, permitiendo seguir los resultados en directo. El costo de participación se mantiene en dos dólares por cada juego sencillo, siendo una inversión accesible para el público general que reside en EE. UU. Existe también la opción de añadir el Power Play por un dólar adicional para multiplicar las ganancias que no corresponden al premio mayor acumulado. Los sorteos se llevan a cabo de forma regular cada lunes, miércoles y sábado para ofrecer múltiples oportunidades de victoria durante toda la semana. Esta jornada representa una nueva cita con el destino para quienes sueñan con alcanzar la libertad financiera a través de la lotería estadounidense.

Detalle del Sorteo Información para hoy 09-05-2026 Bote Estimado $47 Millones Pago en Efectivo $21.1 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 02 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Resultados oficiales del Powerball para el 9 de mayo de 2026 en Estados Unidos. Revise si alguien ganó el premio mayor de esta noche y consulte el desglose de los números ganadores y categorías de premios secundarios hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 06 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 06/05/2026 18 - 27 - 51 - 65 - 68 5 3X $30.000.000

¿Hubo ganador del bote de $47 millones del Powerball el 09 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 09 de mayo de 2026 con un premio mayor de 47 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $21.1 millones).

Boleto del Powerball para el sorteo del 9 de mayo de 2026 con un premio mayor de 47 millones de dólares. Verifique los números ganadores y los resultados del jackpot para descubrir si hay un nuevo millonario en Estados Unidos hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 09 de mayo

Jackpot actual: 47 millones de dólares (opción en efectivo de $21.1 millones disponible).

47 millones de dólares (opción en efectivo de $21.1 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.