¡La fortuna vuelve a tocar a tu puerta este miércoles! Si buscas los resultados de la Lotería Powerball del 11-03-2026, prepárate porque el jackpot ha escalado hasta los 58 millones de dólares. Con una jugosa opción en efectivo de 26.8 millones, este sorteo promete cambiarle la vida a cualquier residente en Estados Unidos que acierte los números ganadores. No importa si eres ciudadano o no, cualquier persona mayor de 18 años puede comprar su boleto por solo $2 y soñar en grande con este acumulado que no para de crecer.

Para saber cómo ver el sorteo del Powerball EN VIVO, sintoniza la señal oficial este miércoles 11 de marzo a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT. Puedes seguir la transmisión en directo a través de la web oficial Powerball.com o en estaciones locales de noticias como ABC, CBS o NBC. Si prefieres la comodidad de tu celular, las aplicaciones oficiales de lotería en estados como Nueva York, Florida y California te notificarán los resultados apenas salgan las bolas blancas y el esperado Powerball rojo.

Participar es muy sencillo: solo debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, más tu número Powerball del 1 al 26. Si quieres aumentar tus posibilidades de ganar premios secundarios, no olvides añadir el “Power Play” por solo un dólar adicional; esto podría multiplicar tus ganancias hasta 10 veces, excepto el premio mayor. Recuerda que estados como Indiana, Florida y Pennsylvania tienen un historial increíble de ganadores, pero la suerte puede estar hoy en cualquier gasolinera o tienda de conveniencia de tu vecindario.

Recientemente, un afortunado en Arkansas se llevó 251 millones de dólares, demostrando que el “Sueño Americano” es posible con un pequeño ticket de lotería. Si no tienes tiempo de elegir tus cifras, la opción “Quick Pick” permite que la computadora seleccione una combinación al azar por ti. Mantente conectado con nosotros para conocer los números ganadores en directo y los detalles de este bote de 58 millones. ¡Mucha suerte a toda nuestra comunidad hispana y que este sorteo del 11 de marzo sea el comienzo de tu nueva vida!

¡El jackpot crece a $58 millones! Mira los números ganadores del Powerball del 11 de marzo de 2026. Compara tu boleto con los resultados oficiales y averigua si te llevas a casa este millonario premio mayor. ¡Cruza los dedos! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 11 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 11 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/03/2026 X-X-X-X-X X X $58.000.000

¿Hubo ganador del bote de $46 millones del Powerball el 11 de marzo?

Aquí te compartiremos la información actualizada sobre si alguien ganó el Powerball de este miércoles 11 de marzo de 2026 con un premio de mayor de 58 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Tenemos nuevo millonario? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 11 de marzo de 2026. Revisa los resultados, los números ganadores y el monto del premio en EE. UU. ¡Comprueba si tu boleto tiene la combinación de la suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.