La emoción por el Powerball sigue en aumento y para este sábado 11 de abril de 2026, el bote estimado alcanza los 35 millones de dólares. Tras el sorteo del pasado miércoles, donde nadie logró acertar la combinación ganadora, el premio mayor ofrece ahora un atractivo valor en efectivo de 15.9 millones. Esta es la oportunidad perfecta para que la comunidad hispana en Estados Unidos busque cambiar su destino financiero con solo un boleto de la suerte. Recuerda que la fortuna puede tocar tu puerta en cualquier estado participante, desde Florida hasta California, hoy mismo.

El sorteo anterior del 8 de abril dejó los números 3, 16, 17, 42, 52 y el Powerball 3, pero el jackpot quedó vacante tras la jornada. Al no registrarse ganadores del premio mayor ni del millón de dólares, la bolsa se incrementó rápidamente para la jugada de este fin de semana. Este reinicio del acumulado ocurre poco después de que un afortunado jugador en Delaware se llevara 231 millones a principios de mes. Mantente atento a los resultados en vivo para verificar si tus números coinciden con la nueva combinación ganadora de esta noche. La expectativa crece en cada ciudad mientras el reloj avanza hacia la hora del gran sorteo oficial.

Para participar por los $35 millones, solo debes adquirir tu boleto por 2 dólares en gasolineras, supermercados o farmacias autorizadas en todo el país. El proceso es sencillo: elige cinco números del 1 al 69 y un Powerball rojo del 1 al 26 para completar tu jugada millonaria. Si prefieres la comodidad digital, en estados como Pensilvania o Nueva Jersey puedes realizar tu compra de forma legal y segura por internet. Los sorteos se realizan puntualmente a las 10:59 p. m. ET, permitiéndote seguir la transmisión en directo para conocer los números ganadores. Asegúrate de comprar tu ticket antes del cierre de ventas local hoy.

Una de las dudas más frecuentes en nuestra comunidad es si se requiere ser ciudadano estadounidense para cobrar el premio, y la respuesta es un rotundo no. Cualquier persona, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, puede jugar y reclamar su dinero si cumple con la edad legal en el punto de venta. Además, por un dólar extra, puedes activar el Power Play, que multiplica tus ganancias no acumuladas hasta diez veces según el multiplicador sorteado. Esta opción es ideal para aumentar premios menores y asegurar un retorno significativo aunque no logres el jackpot principal. No dejes pasar la oportunidad de jugar de manera inteligente este sábado.

Si resultas ganador en este sorteo del 11-04-2026, lo primero que debes hacer es firmar el reverso de tu boleto físico para proteger legalmente tu premio. Las oficinas de lotería en cada estado tienen protocolos específicos para el reclamo de sumas millonarias, garantizando siempre la seguridad y transparencia del proceso. Con premios históricos que han superado los 2,040 millones de dólares, el Powerball sigue siendo el juego preferido de los residentes hispanohablantes en EE. UU. Sigue nuestro minuto a minuto para conocer los números ganadores en directo y descubre si hoy te conviertes en el próximo millonario. ¡Mucha suerte!

Detalle del Sorteo Información para hoy 11-04-2026 Bote Estimado $35 Millones Pago en Efectivo $15.9 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Texas (Sábado 4 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¿Alguien ganó el Powerball hoy, 11 de abril de 2026? Consulta los resultados, números ganadores y el millonario premio del sorteo en EE. UU. aquí mismo. ¡Podrías ser el nuevo dueño de los 35 millones de dólares del jackpot de esta noche! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 11 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 11 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/04/2026 X-X-X-X-X X X $35.000.000

¿Hubo ganador del bote de $35 millones del Powerball el 11 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 11 de abril de 2026 con un premio mayor de 35 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $15.9 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Eres el próximo millonario? Mira los números ganadores del Powerball del 11 de abril de 2026. El jackpot de hoy es de 35 millones de dólares. Revisa tu boleto y descubre si la suerte está de tu lado en este gran sorteo de EE. UU. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 11 de Abril

Jackpot actual: 35 millones de dólares (opción en efectivo de $15.9 millones disponible).

35 millones de dólares (opción en efectivo de $15.9 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.