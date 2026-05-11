El premio acumulado de la lotería Powerball ha ascendido a un estimado de 57 millones de dólares para el sorteo de este lunes 11 de mayo de 2026. Esta nueva cifra se consolida tras no registrarse ganadores del bote principal de 48 millones de dólares en la edición celebrada el pasado sábado por la noche. Aquellos jugadores que resulten afortunados y prefieran recibir un pago único en efectivo podrán optar por una suma neta de 25.7 millones de dólares antes de las deducciones fiscales correspondientes. El constante crecimiento de este premio mantiene expectantes a miles de familias hispanas que residen en distintas ciudades de Estados Unidos. La oportunidad de alcanzar la estabilidad financiera impulsa a los participantes a adquirir sus boletos en los establecimientos autorizados locales hoy.

En el sorteo previo realizado el sábado 9 de mayo, las balotas ganadoras correspondieron a los números 15, 41, 46, 47 y 56, con la bola roja Powerball número 22. Durante esa jornada, el multiplicador Power Play se situó en 2x, duplicando de forma automática las ganancias de quienes acertaron las combinaciones de las categorías secundarias del juego. Ningún boleto vendido en el país logró igualar la combinación completa, lo que dejó vacante el acumulado principal y permitió que la bolsa de premios continuara su tendencia ascendente. Para verificar la validez de sus jugadas anteriores, los participantes pueden ingresar de manera segura a la plataforma oficial de Powerball. También es posible realizar esta consulta de forma rápida a través de portales autorizados de la lotería estatal, como el de Ohio ahora.

La próxima transmisión para conocer los números ganadores en directo se emitirá puntualmente a las 10:59 p.m. hora del Este este lunes por la noche. Los interesados en probar su suerte en este sorteo pueden adquirir sus boletos por un valor de dos dólares en los puntos de venta de su comunidad. Existe la alternativa de agregar el multiplicador Power Play por un dólar adicional por jugada para incrementar de forma significativa los premios menores. Esta lotería se realiza de manera regular tres veces por semana, específicamente los días lunes, miércoles y sábado, ofreciendo múltiples ventanas de participación. Seguir la cobertura oficial en línea permite a los aficionados vivir la emoción del evento y confirmar al instante si se reporta un nuevo millonario en el país.

Detalle del Sorteo Información para hoy 11-05-2026 Bote Estimado $57 Millones Pago en Efectivo $25.7 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 09 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Resultados oficiales de la lotería Powerball para este 11 de mayo de 2026. Conoce si algún jugador ganó el premio mayor en EE. UU. y revisa el desglose de los números ganadores junto a las categorías secundarias del sorteo. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 11 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 11/05/2026 X-X-X-X-X X X $57.000.000

¿Hubo ganador del bote de $57 millones del Powerball el 11 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 con un premio mayor de 57 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $25.7 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Coteja tu boleto de Powerball para el sorteo del jackpot de 57 millones de dólares de este lunes 11 de mayo de 2026. Revisa los números ganadores y resultados oficiales en EE. UU. para descubrir si tu combinación es la afortunada hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 11 de mayo

Jackpot actual: 57 millones de dólares (opción en efectivo de $25.7 millones disponible).

57 millones de dólares (opción en efectivo de $25.7 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.