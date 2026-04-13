La emoción de la lotería Powerball llega a su punto máximo este lunes 13 de abril de 2026 con un espectacular jackpot de 45 millones de dólares. Tras no haber ganadores el sábado pasado, el acumulado ofrece una opción en efectivo de aproximadamente 20.5 millones para quien logre acertar hoy. Miles de hispanos en Estados Unidos ya están listos con su boleto en mano para probar suerte en este sorteo millonario en directo. Sigue nuestra cobertura para conocer los números ganadores en vivo y descubre si la fortuna toca tu puerta esta noche mágica ahora. No te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida para siempre con el premio gordo que todos los latinos están esperando.

Si quieres saber cómo ver el sorteo de Powerball en vivo, sintoniza la transmisión oficial a las 10:59 p. m. ET hoy mismo. El evento se realiza tres veces por semana —lunes, miércoles y sábados— y es seguido por millones de jugadores en todo el país. Recuerda que los resultados se publican instantáneamente en el sitio oficial y en las principales estaciones de televisión locales en español. Asegúrate de tener tu comprobante listo y presta mucha atención a cada esfera que sale de la urna durante la gala nocturna. Mantenerse conectado en tiempo real es la mejor forma de celebrar un posible triunfo millonario junto a toda tu familia hoy.

Participar es sumamente sencillo y solo necesitas invertir 2 dólares por cada jugada, con la opción de añadir el Power Play. Debes elegir cinco números blancos entre el 1 y el 69, además de la esfera roja del Powerball del 1 al 26. El Power Play puede multiplicar tus ganancias secundarias hasta diez veces cuando el bote es menor a los 150 millones actuales. Puedes seleccionar tus números favoritos o dejar que la máquina elija una jugada rápida al azar si te sientes con racha. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292 millones, pero existen nueve formas distintas de ganar.

No esperes hasta el último minuto para comprar tu entrada, ya que los cierres de venta varían según el estado donde residas. En Nueva York, por ejemplo, el límite es a las 10:00 p. m., mientras que en Nueva Jersey cierran a las 9:59 p. m. Si resultas ser el afortunado ganador de hoy, recuerda firmar inmediatamente el reverso de tu boleto con tinta para protegerlo. Los ganadores tienen hasta 30 años para recibir pagos anuales o pueden optar por el pago único en efectivo para disfrutarlo. Consulta las reglas locales de tu estado para saber exactamente dónde y cómo reclamar cualquier cantidad que logres ganar hoy.

El año 2026 ha sido histórico para los jugadores, con grandes acumulados entregados recientemente en estados como Delaware y Arkansas en marzo. Aunque las chances del jackpot son bajas, la probabilidad general de ganar cualquier premio en el juego es de 1 en 24.87. Esto significa que muchos participantes se llevarán a casa montos desde los 4 dólares hasta el millón por acertar bolas blancas. Powerball está disponible en 45 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, uniendo a la comunidad bajo el sueño millonario. Cruza los dedos, revisa tus números con cuidado y prepárate para una noche que podría transformar tu realidad financiera.

Detalle del Sorteo Información para hoy 13-04-2026 Bote Estimado $45 Millones Pago en Efectivo $20.5 Millones Último Ganador $1M - Match 5 California (Sábado 11 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¡La bolsa sube a $45 millones! Revisa aquí los números ganadores del Powerball para este 13 de abril de 2026. No pierdas tiempo y mira si tu boleto tiene la combinación del jackpot millonario en EE. UU. ¡Tu vida podría cambiar esta noche! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 13 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 13 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 13/04/2026 X-X-X-X-X X X $45.000.000

¿Hubo ganador del bote de $45 millones del Powerball el 13 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 13 de abril de 2026 con un premio mayor de 45 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $20.5 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habemus nuevo rico? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 13 de abril de 2026. Revisa los números ganadores, los premios secundarios y los detalles del sorteo en EE. UU. ¡Entérate si el jackpot de $45 millones ya tiene dueño ahora! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 11 de Abril

Jackpot actual: 35 millones de dólares (opción en efectivo de $15.9 millones disponible).

35 millones de dólares (opción en efectivo de $15.9 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.