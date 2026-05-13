La lotería Powerball vuelve a captar la atención en Estados Unidos este miércoles 13 de mayo de 2026, con un bote estimado de 69 millones de dólares y un pago en efectivo de 31.2 millones, según powerball.com. El sorteo llega después de que nadie acertara el premio mayor en la última jornada. Para quienes siguen el juego en tiempo real, ya están disponibles los números ganadores del sorteo anterior y los detalles clave para revisar resultados, premios y el próximo sorteo.

Los números ganadores del Powerball del lunes 11 de mayo de 2026 fueron 24, 30, 37, 56 y 64, con la Powerball 7. El multiplicador Power Play fue 3x. Pese a ello, nadie logró acertar las seis cifras para llevarse el bote principal. Tampoco hubo boletos que coincidieran con las cinco bolas blancas más la Powerball para ganar 11 millón de dólares.

En el sorteo Double Play de esa misma noche, los números fueron 9, 13, 34, 42 y 59, con Powerball 1. En esta modalidad tampoco hubo ganador del premio mayor de 10 millones de dólares, ni boletos que acertaran las cinco cifras blancas con la Powerball para un premio de 500,000 dólares. La ausencia de ganadores mantiene vivo el interés por el próximo sorteo, que podría cambiar el panorama de millones de jugadores.

El siguiente sorteo de Powerball está programado para el miércoles 13 de mayo de 2026, alrededor de las 10:59 p.m. ET, como ocurre cada lunes, miércoles y sábado. El juego reparte premios desde un solo número acertado, aunque para cobrar al menos 4 dólares es necesario coincidir con la Powerball. Un boleto cuesta 2 dólares, y puede sumarse Power Play por 1 dólar adicional para multiplicar premios secundarios, o Double Play por otro dólar para una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones de dólares.

Detalle del Sorteo Información para hoy 13-05-2026 Bote Estimado $69 Millones Pago en Efectivo $31.2 Millones Último Ganador $1M - Match 5 AR, AZ, CA, GA, IL (3), IN (14), KS (5), KY, LA (6), MI, MN, MO, NE (2), NJ (14), OR, PA (5), WI (4) (Miércoles 29 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 09 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Resultados oficiales de la lotería Powerball en Estados Unidos para el sorteo de este miércoles 13 de mayo de 2026. Revisa los números ganadores y comprueba si tu boleto coincide con el premio mayor acumulado de 69 millones de dólares hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 13 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 13 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 13/05/2026 X-X-X-X-X X X $69.000.000

¿Hubo ganador del bote de $69 millones del Powerball el 13 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 13 de mayo de 2026 con un premio mayor de 69 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $31.2 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 13 de mayo es de $69 millones, hay un cash option de $31.2 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 13 de mayo

Jackpot actual: 69 millones de dólares (opción en efectivo de $31.2 millones disponible).

69 millones de dólares (opción en efectivo de $31.2 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.