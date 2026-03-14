¡La suerte vuelve a tentar a la fortuna este fin de semana con un premio que podría cambiar tu vida para siempre! El jackpot del Powerball ha escalado a la impresionante cifra de $75 millones de dólares para el sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026. Si prefieres el dinero en efectivo, el ganador tiene la opción de llevarse un pago único de $34.6 millones. Es la oportunidad perfecta para que los residentes hispanos en Estados Unidos prueben su suerte y busquen alcanzar el sueño americano con una sola jugada.

Para entrar en calor, vale la pena recordar que en el sorteo del pasado miércoles 11 de marzo los números ganadores fueron 3, 6, 55, 58 y 63, con el Powerball 12. Aunque nadie logró capturar el premio mayor en esa jornada, dos afortunados en Illinois y Missouri se convirtieron en nuevos millonarios al acertar las cinco bolas blancas. Estos resultados de la Lotería Powerball demuestran que los premios grandes están cayendo y que la fortuna podría estar a la vuelta de la esquina para cualquier jugador.

Si quieres seguir los números ganadores en directo, la cita es hoy sábado a las 10:59 p. m. ET. Puedes ver el sorteo EN VIVO a través del sitio web oficial de Powerball o en las estaciones de televisión locales autorizadas en tu comunidad. Recuerda que los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábado, manteniendo la emoción al máximo durante toda la semana. No olvides verificar los horarios de cierre de venta en tu estado para no quedarte fuera de este sorteo millonario.

Participar es muy sencillo: cada boleto estándar cuesta solo $2 y te da la oportunidad de llevarte el bote de $75 millones. Si quieres maximizar tus ganancias en premios secundarios, puedes añadir el Power Play por solo $1 adicional, lo que multiplicará tus aciertos (excepto el jackpot) hasta 10 veces. Mantente atento a nuestra cobertura para conocer los resultados oficiales al instante y descubrir si hoy te conviertes en el próximo millonario de Estados Unidos. ¡Mucha suerte con tu combinación ganadora!

Averigua si alguien ganó el pozo millonario el Powerball hoy, 14 de marzo de 2026. Consulta los resultados, los números ganadores y el monto del premio en EE. UU. ¡Revisa si tu boleto tiene la combinación que cambiará tu vida! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 14 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 14 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 14/03/2026 X-X-X-X-X X X $75.000.000

¿Hubo ganador del bote de $46 millones del Powerball el 14 de marzo?

Aquí te compartiremos la información actualizada sobre si alguien ganó el Powerball de este sábado 14 de marzo de 2026 con un premio de mayor de 75 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El jackpot no para de crecer y llega a $75 millones! Estos son los números ganadores del Powerball del 14 de marzo de 2026. Ten a la mano tu boleto y cotéjalo con los resultados oficiales para averiguar si eres el afortunado ganador del premio mayor. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.