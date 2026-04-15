¡La suerte toca a tu puerta este miércoles 15 de abril de 2026 con un impresionante jackpot del Powerball! Tras un sorteo sin ganadores el pasado lunes, el premio mayor ha escalado hasta los 58 millones de dólares. Si prefieres el pago único en efectivo, podrías llevarte a casa una jugosa suma de 26.4 millones de dólares hoy mismo. Miles de hispanos en Estados Unidos ya tienen sus boletos listos para intentar acertar los números ganadores de esta noche. No dejes pasar la oportunidad de convertirte en el próximo millonario de la comunidad latina con solo una jugada.

Sigue los resultados de la Lotería Powerball EN VIVO a las 10:59 p. m. ET para conocer la combinación ganadora al instante. La transmisión se realiza tres veces por semana —lunes, miércoles y sábados— y puedes verla online desde cualquier estado del país. Es fundamental estar conectado a la hora exacta para no perderte el momento en que se anuncian las balotas premiadas. Muchos jugadores prefieren verificar los números en directo a través de sus dispositivos móviles para celebrar al instante si ganan. Mantente atento a nuestras actualizaciones en español para recibir la información más precisa sobre el sorteo del bote millonario.

En el último sorteo del lunes 13 de abril, los números ganadores fueron 38, 43, 59, 63, 64 y el Powerball 15. Aunque nadie logró el jackpot, la bolsa acumulada de 58 millones hace que el sorteo de hoy sea el más esperado. Recuerda que participar cuesta solo dos dólares, con opciones extra como el Power Play por un dólar más. Esta función adicional te permite multiplicar tus ganancias en premios secundarios, excepto el gran premio mayor de la lotería. Incluso si solo aciertas el número del Powerball, ya aseguras un premio de cuatro dólares para seguir intentándolo.

Para maximizar tus opciones de éxito, te recomendamos comprar tus boletos con antelación y revisar los resultados en el sitio oficial. La plataforma powerball.com ofrece el cuadro de premios completo para que sepas exactamente cuánto ganaste según tus aciertos de la noche. Ya sea que busques el gran jackpot o un premio menor, la emoción de la lotería une a toda la nación este miércoles. No olvides jugar con responsabilidad mientras sigues de cerca la trayectoria de esta bolsa que promete cambiar vidas hoy. ¡Prepárate para conocer si eres el nuevo afortunado del Powerball en este vibrante sorteo de abril!

Detalle del Sorteo Información para hoy 15-04-2026 Bote Estimado $58 Millones Pago en Efectivo $26.4 Millones Último Ganador $1M - Match 5 California (Sábado 11 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¿Tienes el boleto premiado? Revisa los números ganadores del Powerball para este 15 de abril de 2026. El jackpot de $58 millones busca dueño en EE. UU. ¡Checa los resultados oficiales y celebra tu suerte hoy mismo! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 15 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 15 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 15/04/2026 X-X-X-X-X X X $58.000.000

¿Hubo ganador del bote de $45 millones del Powerball el 15 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 15 de abril de 2026 con un premio mayor de 58 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $26.4 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hay nuevo millonario? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 15 de abril de 2026. Mira los resultados, números ganadores y el premio total en EE. UU. ¡Entérate si la suerte tocó a alguien este miércoles por la noche aquí! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 15 de Abril

Jackpot actual: 58 millones de dólares (opción en efectivo de $26.4 millones disponible).

58 millones de dólares (opción en efectivo de $26.4 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.