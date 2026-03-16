¿Te imaginas despertar mañana con 88 millones de dólares en tu cuenta? Este lunes 16 de marzo de 2026, la lotería Powerball pone en juego un impresionante jackpot que ha captado la atención de miles de residentes en Estados Unidos. Tras el sorteo del pasado sábado, donde nadie logró llevarse el premio mayor, la bolsa acumulada sigue creciendo para cambiarle la vida a un afortunado ganador. No pierdas la oportunidad de participar en uno de los sorteos más esperados de este inicio de semana.

Para entrar en contexto, recordemos que el sorteo del sábado 14 de marzo dejó los números ganadores 9, 30, 42, 50 y 52, con el Powerball 21. Aunque el premio de 75 millones de dólares no encontró dueño ese día, muchos jugadores lograron premios secundarios gracias a que el multiplicador Power Play fue de 3x. El último gran ganador del Powerball se registró el pasado 2 de marzo en el estado de Arkansas, llevándose más de 250 millones. ¿Será que hoy la suerte regresa a la comunidad hispana?

Si quieres seguir los números ganadores en directo, conéctate al sitio oficial de Powerball.com hoy mismo a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT. También puedes sintonizar las estaciones locales de televisión en ciudades con gran presencia latina como Miami, Nueva York o Los Ángeles para ver el sorteo en vivo. Recuerda que cada boleto cuesta solo $2 dólares y por un dólar adicional puedes activar el “Power Play” para multiplicar tus ganancias. Tienes hasta las 9:59 p. m., dependiendo de tu estado, para comprar tus tickets.

Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero las historias de éxito demuestran que lo imposible puede suceder en cualquier momento. Puedes adquirir tus boletos en estaciones de servicio, supermercados y tiendas de conveniencia en 45 estados, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Si decides jugar, recuerda que puedes elegir tus propios números o usar la opción “Quick Pick” para que la máquina los genere al azar. Mantén tu boleto en un lugar seguro y revisa los resultados oficiales inmediatamente.

Al ganar el jackpot de 88 millones, tendrás que elegir entre el pago anual durante 29 años o recibir un pago único en efectivo, que suele ser menor pero inmediato. Algunos estados como Nueva Jersey permiten reclamar el premio de forma anónima, protegiendo tu privacidad mientras disfrutas de tu nueva fortuna acumulada este lunes. Es fundamental jugar con responsabilidad y tener un plan financiero sólido si resultas ser el nuevo multimillonario del país. Si sientes que el juego es un problema, llama gratis al 1-800-GAMBLER para recibir apoyo.

¿Hay nuevo millonario en EE. UU.? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 16 de marzo de 2026. Revisa los resultados, números ganadores y el premio mayor oficial. ¡Comprueba si tienes el boleto de la suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 16 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 16 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 16/03/2026 X-X-X-X-X X X $88.000.000

¿Hubo ganador del bote de $88 millones del Powerball el 16 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 16 de marzo de 2026 con un premio mayor de 88 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $40.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El jackpot sube a $88 millones! Mira los números ganadores del Powerball y resultados del sorteo este 16 de marzo de 2026. Averigua si te llevas a casa este premio millonario. ¡Cruza los dedos y revisa tu jugada! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.