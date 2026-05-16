El sorteo de la lotería Powerball acapara la atención nacional este sábado 16 de mayo de 2026 con un premio mayor que ha ascendido a la impresionante cifra de 86 millones de dólares. Tras no registrarse ganadores de la máxima categoría durante la jornada del pasado miércoles, el acumulado ofrece una excelente oportunidad para los miles de jugadores ubicados en todo Estados Unidos. Quienes resulten afortunados y decidan reclamar su premio en un solo pago en efectivo podrían llevarse a casa un estimado de 38.8 millones de dólares antes de la deducción de impuestos federales y estatales. La comunidad hispana sigue muy de cerca esta transmisión en vivo con la esperanza de transformar su situación financiera mediante una inversión básica de apenas dos dólares por cada boleto. Millones de personas ya preparan sus combinaciones numéricas favoritas para sintonizar el evento televisivo oficial que se emitirá puntualmente a las 11 p.m., hora del Este.

Durante la pasada edición del 13 de mayo, la combinación ganadora estuvo conformada por los números 22, 31, 52, 56 y 67, junto con el Powerball marcado con el 15 y un multiplicador de 2x. Aunque nadie logró llevarse el codiciado bote en esa velada, la lotería confirmó que un boleto comprado en el estado de California acertó las cinco bolas blancas para ganar un premio de un millón de dólares. El último gran premio mayor se entregó apenas el pasado 2 de mayo, cuando dos residentes de Florida y Texas compartieron un acumulado inicial de 20 millones de dólares tras acertar la jugada completa. El boleto ganador en el territorio floridano fue adquirido en una tienda de comestibles de Kissimmee, lo que demuestra que la suerte puede encontrarse en los establecimientos locales de los vecindarios hispanos. Estos recientes triunfos mantienen viva la motivación de los participantes que confían en que las probabilidades estadísticas puedan jugar a su favor durante la esperada extracción de esta misma noche.

Participar en esta dinámica es un proceso sumamente accesible, ya que los boletos se encuentran disponibles en supermercados, estaciones de servicio y tiendas minoristas autorizadas a lo largo de 45 estados del país. En zonas con gran densidad demográfica hispana como Florida, establecimientos comerciales como Publix o Walmart cuentan con módulos y máquinas expendedoras donde los usuarios pueden adquirir sus jugadas regulares de forma rápida y segura. Es importante destacar que las regulaciones para el cobro varían según la región; por ejemplo, los ganadores floridanos tienen un plazo máximo de 180 días para presentarse y solo 60 días si eligen la modalidad de efectivo. Asimismo, las leyes estatales de transparencia suelen exigir la revelación de identidades, aunque quienes obtienen sumas superiores a los 250,000 dólares gozan de una exención temporal de anonimato por un periodo de tres meses. Verificar minuciosamente los resultados a través de las plataformas web oficiales resulta fundamental para garantizar que ninguna compensación secundaria quede en el olvido por un simple descuido del comprador al revisar su ticket.

Detalle del Sorteo Información para hoy 16-05-2026 Bote Estimado $86 Millones Pago en Efectivo $38.8 Millones Último Ganador $1M - Match 5 California (Miércoles 13 de mayo) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 09 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Mira los números ganadores del Powerball para el sorteo del jackpot de 86 millones de dólares este 16 de mayo de 2026. Verifique los resultados oficiales en EE. UU. para confirmar si su boleto coincide con las cifras premiadas de esta noche. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 16 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 16 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 16/05/2026 X-X-X-X-X X X $86.000.000

¿Hubo ganador del bote de $86 millones del Powerball el 16 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 16 de mayo de 2026 con un premio mayor de 86 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $38.8 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 16 de mayo, en EE.UU. (Foto: MARK RALSTON/ AFP) / MARK RALSTON

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 13 de mayo es de $69 millones, hay un cash option de $31.2 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 16 de mayo

Jackpot actual: 86 millones de dólares (opción en efectivo de $38.8 millones disponible).

86 millones de dólares (opción en efectivo de $38.8 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.