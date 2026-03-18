¡La suerte vuelve a brillar este miércoles 18 de marzo con un premio que puede cambiar tu destino! El esperado sorteo del Powerball pone en juego un impresionante jackpot de 101 millones de dólares, una cifra que ha despertado la ilusión de miles de familias hispanas en Estados Unidos. Tras el sorteo del pasado lunes donde nadie logró capturar el premio mayor, la bolsa acumulada sigue creciendo para ofrecer una oportunidad dorada a quienes sueñan con la libertad financiera. No importa si te encuentras en Florida, California o Texas, hoy tienes una cita con la fortuna para intentar conquistar este botín.

Para entrar en contexto, los números ganadores del pasado lunes 16 de marzo fueron el 7, 10, 20, 47, 52 y el Powerball 20, con un multiplicador Power Play de 2x. Aunque el gran bote se resistió, un afortunado jugador en Carolina del Norte se llevó 2 millones de dólares, mientras que en Nueva York y Oregón hubo nuevos millonarios. Este movimiento ha permitido que el premio escale de los 89 millones hasta la jugosa cifra actual de 101 millones de dólares. Estos resultados confirman que, aunque no ganes el jackpot, existen múltiples categorías de premios que pueden darte una alegría enorme.

Participar es muy fácil y solo cuesta 2 dólares por cada jugada en los puntos de venta autorizados de 45 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Solo debes elegir cinco números del 1 al 69 y un número rojo para el Powerball del 1 al 26; si prefieres la rapidez, pide un “Quick Pick” al vendedor. Por un dólar adicional, puedes activar el Power Play para multiplicar tus ganancias en premios secundarios hasta diez veces su valor original. Es importante recordar que no necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar o reclamar legalmente cualquier premio que ganes hoy.

¿Quieres seguir el sorteo del Powerball en directo? La transmisión oficial se realizará esta noche a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT a través del portal Powerball.com. También puedes sintonizar canales locales de televisión o revisar los números ganadores en nuestra cobertura en vivo apenas termine el evento. Te recomendamos comprar tus boletos con suficiente antelación, ya que las terminales de venta suelen cerrar entre una y dos horas antes de que las bolas comiencen a girar. No dejes pasar la oportunidad de ser el próximo gran ganador latino de esta histórica lotería.

Si resultas ser el afortunado ganador de los 101 millones de dólares, tendrás que elegir entre recibir el dinero en pagos anuales por 30 años o un pago único en efectivo. La opción en efectivo (cash value) para este sorteo se estima en unos 46 millones de dólares antes de impuestos, una suma ideal para inversiones inmediatas. Algunos estados permiten reclamar el premio de forma anónima para proteger tu privacidad, así que consulta las reglas locales si la suerte te sonríe hoy. Juega siempre con responsabilidad, mantén tu boleto en un lugar seguro y prepárate para celebrar un triunfo inolvidable.

¡El jackpot subió a $101 millones! Mira los números ganadores del Powerball del 18 de marzo de 2026. Revisa los resultados del sorteo y descubre si eres el próximo ganador del premio mayor en Estados Unidos. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 18 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 18 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 18/03/2026 X-X-X-X-X X X $101.000.000

¿Hubo ganador del bote de $101 millones del Powerball el 18 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 18 de marzo de 2026 con un premio mayor de 101 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $46.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habemus millonario? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 18 de marzo de 2026. Revisa los resultados y números ganadores del sorteo en EE. UU. para saber si tu boleto tiene el premio mayor. ¡Mucha suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.