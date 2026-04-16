La emoción crece en Estados Unidos porque nadie logró llevarse el premio mayor este pasado miércoles, dejando la mesa servida para un nuevo millonario. El próximo sorteo de la Lotería Powerball del sábado 18 de abril de 2026 pondrá en juego un impresionante bote de 75 millones de dólares. Con un valor en efectivo de 34.1 millones, esta cifra podría cambiarle la vida a cualquier residente que acierte los números ganadores. Los últimos resultados del 15 de abril (13-21-27-43-45, Powerball 26) no arrojaron ganadores del gran jackpot, aumentando la tensión para este fin de semana. No dejes pasar la oportunidad de revisar tus boletos y soñar con convertirte en el próximo afortunado hoy mismo.

Para seguir el sorteo de la Lotería Powerball EN VIVO, sintoniza las señales locales o visita el sitio oficial este sábado a las 10:59 p.m. ET. Puedes adquirir tus boletos por solo $2 dólares en gasolineras, tiendas de conveniencia o incluso de forma online en estados seleccionados hasta las 9:50 p.m. Recuerda que añadir la opción de “Power Play” por un dólar extra puede multiplicar tus premios menores hasta por diez veces su valor original. Es fundamental estar atento a la transmisión en directo para conocer los resultados al instante y verificar si tienes los números ganadores. La transparencia del sorteo garantiza que cada participante tenga una oportunidad real de alcanzar la gloria financiera en todo el país.

Jugar es muy sencillo: debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de un número rojo para el Powerball entre el 1 y el 26. Si prefieres dejarlo en manos del destino, puedes utilizar la opción de "Quick Pick" para que la computadora genere tus cifras automáticamente. Para ganar el premio mayor de 75 millones, es necesario que aciertes las seis bolas del sorteo en cualquier orden específico. Existen nueve formas diferentes de ganar, desde recuperar tu inversión con solo acertar el Powerball rojo hasta convertirte en millonario con los cinco blancos. Mantén la calma, juega con responsabilidad y prepárate para una noche que podría marcar un antes y un después para tu familia.

Detalle del Sorteo Información para hoy 18-04-2026 Bote Estimado $75 Millones Pago en Efectivo $34.1 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Colorado (Miércoles 15 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¿Hay nuevo millonario en EE. UU.? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 18 de abril de 2026. Revisa los resultados, números ganadores y el premio mayor del sorteo. ¡Entérate si el jackpot ya tiene dueño ahora mismo! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 18 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 18 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 18/04/2026 X-X-X-X-X X X $75.000.000

¿Hubo ganador del bote de $75 millones del Powerball el 18 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 18 de abril de 2026 con un premio mayor de 75 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $34.1 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Consulta aquí los números ganadores del Powerball y mira los resultados del sorteo jackpot de este 18 de abril de 2026. ¡El premio mayor es de 75 millones de dólares! Revisa tu boleto y descubre si la suerte está de tu lado hoy. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 15 de Abril

Jackpot actual: 58 millones de dólares (opción en efectivo de $26.4 millones disponible).

58 millones de dólares (opción en efectivo de $26.4 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.