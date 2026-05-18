El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado la significativa cifra de 100 millones de dólares para el sorteo de este lunes 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos. Este importante incremento se produce luego de que ningún jugador lograra acertar la combinación completa durante la edición del pasado sábado por la noche en todo el territorio nacional. Los participantes que logren atinarle a todos los números y prefieran la opción de pago único en efectivo recibirán una cuantiosa suma estimada antes de las deducciones fiscales. La expectativa crece rápidamente entre la comunidad hispana que reside en estados clave como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde la compra de boletos de dos dólares ha experimentado un notable aumento en las últimas horas hoy. La transmisión oficial con los números ganadores en directo se emitirá a las 10:59 p.m. hora del Este, captando la atención de millones de personas que sueñan con cambiar su destino financiero.

Durante el sorteo previo celebrado el sábado 16 de mayo, las balotas seleccionadas que conformaron la jugada oficial fueron el 8, 37, 40, 44 y 65, junto con el Powerball marcado con el número 18 y un multiplicador Power Play de 3x. A pesar de la gran cantidad de boletos vendidos en las administraciones locales, la bolsa estimada de 89 millones de dólares no encontró un ganador absoluto en ninguna región del país. Las estadísticas históricas revelan que la suerte ha sonreído a grandes acumulados en el pasado, destacando el récord mundial de 2.04 mil millones de dólares entregado en California durante el año 2022. Para quienes buscan emular estas hazañas millonarias, los portales oficiales de las loterías estatales permiten monitorear de cerca los números ganadores previos y las tendencias de los sorteos más recientes de este mes.

Para sumarse a la jugada de esta noche, es fundamental conocer los horarios de cierre establecidos por las autoridades locales de cada estado para evitar quedarse fuera de la dinámica. En Nueva York, los usuarios pueden adquirir sus tickets tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales autorizadas hasta las 10:00 p.m., mientras que en Connecticut rige el mismo límite de tiempo. Por su parte, los jugadores ubicados en Nueva Jersey cuentan con un margen un poco más reducido, cerrándose las ventas de forma definitiva a las 9:45 p.m. El sistema tradicional consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de una bola especial que va del 1 al 26. Aunque las probabilidades matemáticas de vencer al destino y ganar el jackpot son de una en 292.2 millones, la ilusión del sorteo en vivo moviliza a multitudes hoy.

Detalle del Sorteo Información para hoy 18-05-2026 Bote Estimado $100 Millones Pago en Efectivo $43.9 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Georgia (Sábado 16 de mayo) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Georgia (Sábado 09 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Consulta los números ganadores del Powerball para el sorteo del jackpot de 86 millones de dólares este 18 de mayo de 2026. Comprueba los resultados oficiales en EE. UU. para confirmar si su boleto coincide con las cifras premiadas de esta noche. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 18 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 18 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 18/05/2026 X-X-X-X-X X X $100.000.000

¿Hubo ganador del bote de $100 millones del Powerball el 18 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 18 de mayo de 2026 con un premio mayor de 100 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $43.9 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, lunes 18 de mayo, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 13 de mayo es de $69 millones, hay un cash option de $31.2 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 18 de mayo

Jackpot actual: 100 millones de dólares (opción en efectivo de $43.9 millones disponible).

100 millones de dólares (opción en efectivo de $43.9 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.