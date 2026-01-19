No es nada fácil ganar el jackpot del Powerball. Se necesita de mucha suerte para hacerlo. Si justo este lunes 19 de enero vas a participar en el sorteo del juego de lotería, te cuento que, tras la realización del mismo, podrás revisar aquí los resultados y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor estimado de $193 millones. ¡No lo olvides!

Es importante que sepas que en el Powerball cada ticket cuesta $2 por jugada. Una vez que adquieras uno, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y después escoger entre el 1 y el 26 para el Powerball. Dependiendo de la cantidad de números que aciertes, podrás recibir un premio. Sí, así funciona.

¿Dónde se deben reclamar los premios del Powerball?

Si te tocó ganar, ten en cuenta que, según la página oficial del juego de lotería, “los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería”.

Además, es importante que tengas en claro que las fechas de caducidad de los boletos suelen variar entre 90 días y un año. Todo dependerá de la jurisdicción de venta. ¿Dónde puedes conocer la fecha de caducidad? Pues esta suele aparecer en el reverso del ticket. Si en caso no está ahí, puedes hacerle la consulta a la lotería donde adquiriste el billete. Habiéndote indicado ello, te recalco que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 19 de enero es de $193 millones, hay una opción en efectivo de $87.9 millones. ¡Ojo con eso! ¿Te animas a participar en el juego?

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball, lunes 19 de enero

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 19 de enero de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 19 de enero de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del lunes 19 de enero de 2026.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy, lunes 19 de enero?

Hora del sorteo: 10:59 pm ET, 9:59 pm CT, 8:59 pm MT y 7:59 pm PT

Lugar del sorteo: el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Dónde ver el sorteo: se podrá ver en vivo desde el sitio web oficial del Powerball. A su vez, te recalco que es posible visitar el canal de YouTube del juego de lotería para mirar más clips de programas de sorteo.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.