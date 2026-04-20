La emoción por la lotería en Estados Unidos no se detiene este inicio de semana con un gran premio. El jackpot del Powerball ha subido a la impresionante cifra de 87 millones de dólares para este lunes. Tras un sorteo del sábado sin ganadores del premio mayor, la bolsa sigue acumulándose con fuerza hoy. Si resides en Florida, Texas o California, esta es tu oportunidad de oro para volverte millonario ahora. Prepárate para el sorteo de este 20 de abril de 2026 y descubre si la suerte está de tu lado.

El sorteo anterior del pasado 18 de abril dejó a muchos jugadores con la miel en los labios todavía. Los números ganadores de esa noche fueron 24, 25, 39, 46, 61 y el Powerball número 1 al final. Aunque nadie se llevó el bote principal, hubo nuevos millonarios en Nueva York y también en Oregón. Estos afortunados acertaron las cinco bolas blancas llevándose un millón de dólares cada uno este fin de semana. Revisa bien tu boleto pasado porque podrías tener un premio secundario muy importante esperando por ti hoy.

Para ver el sorteo del Powerball EN VIVO este lunes, conéctate puntualmente a las 10:59 p.m. ET ahora. La transmisión oficial se realiza directamente a través del sitio web oficial de Powerball de forma online. Participar es sumamente sencillo y solo cuesta dos dólares por cada jugada realizada en cualquier estado participante. Puedes adquirir tus boletos en estaciones de servicio, supermercados o tiendas de conveniencia locales cerca de ti. Asegura tu entrada antes de la hora del cierre para competir legalmente por los 87 millones acumulados.

No olvides que puedes aumentar tus ganancias secundarias activando siempre la opción del famoso "Power Play“. Por un dólar adicional, tus premios que no sean el jackpot se multiplicarán por varias veces su valor. Esta función es ideal para maximizar el retorno de tu inversión en cada sorteo de lunes a sábado. Los resultados del Powerball de hoy podrían darte finalmente esa libertad financiera que tanto has buscado siempre. ¡Mucha suerte a toda nuestra comunidad hispana en esta noche de grandes sueños y premios millonarios hoy!

Detalle del Sorteo Información para hoy 20-04-2026 Bote Estimado $87 Millones Pago en Efectivo $39.7 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Nueva York y Oregón (Sábado 18 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¿Eres millonario? Mira los números ganadores del Powerball y los resultados del jackpot de este 20 de abril 2026. Con un premio de 87 millones de dólares, la suerte podría ser tuya hoy en EE. UU. ¡Revisa tu boleto ya! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

Resultados del Powerball del 20 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 20 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 20/04/2026 X-X-X-X-X X X $87.000.000

¿Hubo ganador del bote de $87 millones del Powerball el 20 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 20 de abril de 2026 con un premio mayor de 87 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $39.7 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hubo ganador? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 20 de abril 2026. Consulta los resultados, números ganadores y el gran premio del sorteo en EE. UU. ¡Toda la información para los jugadores hispanos aquí! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 20 de Abril

Jackpot actual: 87 millones de dólares (opción en efectivo de $39.7 millones disponible).

87 millones de dólares (opción en efectivo de $39.7 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.