El gran acumulado de la lotería Powerball ha escalado hasta alcanzar la atractiva cifra de 113 millones de dólares para el sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026 en Estados Unidos. Este incremento se produce tras confirmarse que ningún jugador logró acertar la combinación completa durante la edición del pasado lunes por la noche en el territorio nacional. Los participantes que logren atinarle a todos los números y prefieran la opción de pago único en efectivo recibirán una cuantiosa suma estimada en 49.6 millones de dólares antes de las deducciones fiscales. La expectativa crece rápidamente entre la numerosa comunidad hispana que reside en estados clave de la unión americana, donde la compra de boletos de dos dólares ha experimentado un notable aumento hoy. La transmisión oficial con los números ganadores en directo se emitirá a las 10:59 p.m. hora del Este, captando la atención de millones de personas que sueñan con cambiar su destino financiero.

Durante el sorteo previo celebrado el lunes 18 de mayo, las balotas seleccionadas que conformaron la jugada oficial fueron el 4, 13, 34, 61 y 65, junto con el Powerball marcado con el número 12 y un multiplicador Power Play de 2x. A pesar de que la bolsa principal quedó vacía, la suerte tocó las puertas del estado de Virginia, donde un afortunado jugador acertó las cinco bolas blancas y, al haber invertido en la opción Power Play, se adjudicó un espectacular premio secundario de dos millones de dólares. Por otro lado, la modalidad Double Play de esa misma noche arrojó la combinación de respaldo compuesta por los números 3, 13, 18, 40 y 63, complementada con la balota especial número 23. Monitorear estos registros históricos permite a los aficionados de las loterías estatales ajustar sus estrategias de selección con miras a la jugada millonaria que se organiza de cara a esta noche.

Para sumarse a la dinámica, los usuarios interesados pueden adquirir sus tickets tradicionales acudiendo a supermercados, estaciones de servicio o farmacias autorizadas en los 45 estados donde se encuentra regulado el juego. La mecánica consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, además de una esfera roja especial conocida como Powerball que oscila entre el 1 y el 26. Es fundamental tener en cuenta que para reclamar un beneficio mínimo basta con acertar el Powerball solitario, lo cual otorga una recompensa base de cuatro dólares. Quienes busquen potenciar sus opciones de éxito pueden añadir el Double Play por un dólar adicional, accediendo a una segunda tómbola que ofrece un premio mayor de diez millones de dólares. Aunque las probabilidades matemáticas de adjudicarse el jackpot son de una en 292.2 millones, la ilusión por seguir el sorteo en directo moviliza a multitudes ahora.

Detalle del Sorteo Información para hoy 20-05-2026 Bote Estimado $113 Millones Pago en Efectivo $49.6 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Georgia (Sábado 16 de mayo) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Virginia (Lunes 18 de mayo) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Consulta los números ganadores del Powerball para el sorteo de 113 millones de dólares de este 20 de mayo de 2026. Verifica si tu boleto resultó premiado con los resultados oficiales validados en Estados Unidos hoy. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 20 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 20 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 20/05/2026 X-X-X-X-X X X $113.000.000

¿Hubo ganador del bote de $113 millones del Powerball el 20 de mayo

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 20 de mayo de 2026 con un premio mayor de 113 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $49.6 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 20 de mayo es de $113 millones, hay un cash option de $49.6 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 20 de mayo

Jackpot actual: 113 millones de dólares (opción en efectivo de $49.6 millones disponible).

113 millones de dólares (opción en efectivo de $49.6 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.