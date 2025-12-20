El sorteo del Powerball de este sábado 20 de diciembre de 2025 llega con un premiazo histórico de 1,500 millones de dólares, uno de los botes más altos jamás vistos en Estados Unidos. Este jackpot incluye una opción de pago en efectivo estimada en 686.5 millones de dólares, lo que está desatando una fiebre de boletos en todo el país.​

¿Qué hace tan especial el sorteo del sábado?

El bote de 1.500 millones se alcanzó después de varios sorteos sin ganador del premio mayor, incluyendo el del miércoles 17 de diciembre, donde nadie acertó la combinación completa. En ese último sorteo, los números ganadores fueron 25, 33, 53, 62 y 66, con Powerball 17 y Power Play 4x, lo que solo incrementó la expectación para este sábado.​Además, Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que significa millones de apuestas compitiendo por el mismo premio histórico.​

Resultados y números ganadores del Powerball hoy 20 de diciembre

Estos son los resultados y números ganadores que dejó el sorteo del Powerball para este sábado 20 de diciembre en los Estados Unidos:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 20/12/2025 x-x-x-x-x x x $1.500.000.000

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas?

Powerball cuesta 2 dólares por jugada, y en Idaho y Montana el juego viene combinado obligatoriamente con Power Play por 3 dólares la apuesta. Cada jugador elige cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 26 para la Powerball roja.​

Principales reglas y mecánica de juego:​

Ganas el premio mayor acertando las cinco bolas blancas en cualquier orden más la Powerball roja.

Existen 9 maneras de ganar, desde 4 dólares (solo Powerball) hasta el jackpot multimillonario.

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,201,338, mientras que la de ganar cualquier premio es de aproximadamente 1 en 24.9.

Con la opción Power Play, los premios secundarios se multiplican (hasta 2 millones en el Match 5), aunque el bote principal no se multiplica.

Tabla básica de premios de Powerball

Categoría (Match) Premio aproximado sin Power Play Ejemplo con Power Play* Probabilidad (aprox.) 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones este sábado)

​ No aplica 1 en 292,201,338

​ 5 sin Powerball 1,000,000 USD

​ 2,000,000 USD

​ 1 en 11,688,054

​ 4 + Powerball 50,000 USD

​ Hasta 250,000 USD 1 en 913,129

​ Solo Powerball 4 USD

​ Hasta 40 USD 1 en 38.2 aprox.

​

*El valor con Power Play depende del multiplicador extraído en cada sorteo.​

¿Cuánto cuesta el boleto por estado?

El precio base del boleto Powerball es de 2 dólares en todos los estados participantes, con la opción de añadir Power Play generalmente por 1 dólar adicional por jugada. La única excepción explícita es que en Idaho y Montana el boleto se vende siempre junto con Power Play por un mínimo de 3 dólares, por lo que no se puede comprar solo el juego estándar.​

Precio del boleto del Powerball por jurisdicción

Estado / Jurisdicción Precio base por jugada Power Play adicional Nota clave California, Texas, Florida, Nueva York, etc. 2 USD

​ +1 USD opcional

​ Disponible en la mayoría de loterías estatales Idaho 3 USD (incluye Power Play)

​ No opcional Venta combinada obligatoria Montana 3 USD (incluye Power Play)

​ No opcional Venta combinada obligatoria Washington D.C., Puerto Rico, Islas Vírgenes 2 USD

​ +1 USD opcional Sujetas a reglas locales

En algunos estados también se permite comprar boletos en línea o a través de aplicaciones oficiales de la lotería, siempre respetando el precio estándar de 2 dólares por jugada.​

¿Cuáles fueron los últimos resultados antes del bote de 1,500 millones?

Los sorteos previos de diciembre han ido inflando el jackpot hasta llegar a los 1.500 millones de este sábado. A continuación una tabla con los últimos 5 resultados más importantes previos al sorteo del 20 de diciembre de 2025 (fechas y números pueden variar ligeramente según el reporte de cada medio, pero el patrón de acumulación es consistente).​

Últimos resultados recientes de Powerball

Fecha del sorteo (2025) Números ganadores (5 bolas) Powerball Power Play Jackpot estimado mié 17 dic 2025 25-33-53-62-66

​ 17

​ 4x

​ 1,250 millones USD

​ lun 15 dic 2025 23-35-59-63-68

​ 2

​ 4x

​ 1,100 millones USD

​ sáb 13 dic 2025 1-28-31-57-58

​ 16

​ 2x

​ ~? bote previo que siguió acumulando

​ mié 10 dic 2025* Datos reportados como sorteo sin ganador que empujó el bote por encima de 1,000 millones

​ – – >1,000 millones USD

​ sáb anterior* Diversos números sin jackpot, contribuyendo al bote récord

​ – – En ascenso hacia 1,500 millones

​

*En varios medios se resume que los sorteos inmediatamente anteriores al 15 de diciembre quedaron desiertos de jackpot, lo que disparó el bote hasta los niveles actuales.​

¿Qué dudas frecuentes tienen los jugadores antes de comprar?

Muchos jugadores nuevos y regulares se hacen las mismas preguntas antes de lanzarse a buscar el gran premio, especialmente cuando el bote supera los 1,000 millones. Resolver estas dudas mejora las probabilidades de jugar de forma informada y, sobre todo, responsable.​

FAQ sobre el sorteo del Powerball de 1,500 millones

¿Qué días y a qué hora se realiza el sorteo de este sábado?

Powerball se sortea los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET).​

El sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025 mantiene ese horario y se realiza en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.​

¿Puedo jugar si vivo fuera de Estados Unidos (por ejemplo, en Perú u otro país de Latinoamérica)?

Cualquier adulto que se encuentre físicamente en un estado participante puede comprar un boleto en un punto de venta autorizado, sin importar su nacionalidad.​

Varias plataformas legales de mensajería de lotería permiten a no residentes adquirir boletos a través de intermediarios, siempre que cumplan las leyes locales y federales.​

¿Cómo se cobra el premio mayor si gano los 1,500 millones?

El ganador puede elegir entre un pago en efectivo único (686.5 millones, sujetos a impuestos) o un esquema de 30 pagos anuales crecientes durante 29 años.​

Los plazos y el procedimiento para reclamar dependen del estado donde se compró el boleto, pero en la mayoría se recomiendan de inmediato asesoría legal y financiera especializada.​

¿Qué probabilidades tengo realmente de ganar el jackpot?

La probabilidad de acertar las cinco bolas blancas más la Powerball roja es de 1 en 292,201,338.​

En cambio, la probabilidad de ganar cualquier premio es mucho mayor: cerca de 1 en 24.9, gracias a las nueve categorías de premios disponibles.​

¿Cuál es la mejor estrategia para elegir números?

Desde la perspectiva matemática, todas las combinaciones tienen la misma probabilidad, por lo que elegir fechas, números al azar o dejar que la máquina seleccione (Quick Pick) es estadísticamente equivalente.​

Lo que sí recomiendan los expertos es establecer un presupuesto fijo, jugar solo dinero que se pueda “perder” sin afectar las finanzas personales y evitar “perseguir” las pérdidas.​

Con un bote de 1,500 millones de dólares en juego, cada boleto de 2 dólares se convierte en una invitación directa a soñar en grande, pero también en una responsabilidad de jugar con cabeza fría y expectativas realistas. Si la suerte acompaña, el sorteo de este sábado podría escribir una nueva página en la historia de Powerball… y cambiar para siempre la vida de un solo ganador o de un grupo que se anime a compartir el riesgo y el premio.