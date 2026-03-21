¡La suerte está en el aire y tu vida podría cambiar para siempre esta misma noche! Este sábado 21 de marzo de 2026, la lotería Powerball pone en juego un impresionante jackpot acumulado de 120 millones de dólares en todo Estados Unidos. Tras el sorteo del pasado miércoles, donde nadie logró llevarse el premio mayor, la bolsa ha crecido lo suficiente como para despertar la fiebre de la lotería entre la comunidad hispana. Si tienes un boleto en mano, prepárate para revisar los números ganadores en directo y descubrir si eres el próximo multimillonario. ¡No dejes que se te escape la oportunidad de conquistar el sueño americano con este botín!

Para entrar en calor, recordemos que el sorteo del miércoles 18 de marzo dejó a un afortunado jugador de Nueva York con una sonrisa de un millón de dólares. Los números ganadores de esa noche fueron el 14, 18, 19, 21 y 69, con el Powerball 1 y un multiplicador Power Play de 3x. Aunque el bote principal se resistió, miles de personas ganaron premios menores, demostrando que participar siempre vale la pena. Por otro lado, el sorteo Double Play arrojó los números 9, 13, 25, 26 y 46, con el Powerball 23. Estas cifras nos dan una pista de lo emocionante que puede ser la noche de hoy.

Si aún no has participado, recuerda que jugar al Powerball es sumamente sencillo y solo te costará 2 dólares por cada línea de juego. Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la codiciada Powerball roja. Si no quieres romperte la cabeza eligiendo, siempre puedes optar por el “Quick Pick” para que la máquina decida por ti. Además, por un dólar extra, el “Power Play” puede multiplicar tus premios no acumulados hasta diez veces su valor original. Es una inversión pequeña para la posibilidad de ganar una fortuna que garantice el futuro de toda tu familia.

¿Te preguntas cómo ver el sorteo del Powerball en directo para no perderte ni un segundo de la acción? La cita es hoy a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT a través del sitio oficial Powerball.com o en estaciones locales. Muchas cadenas de televisión en español también transmiten los resultados en sus noticieros nocturnos para que toda nuestra comunidad esté bien informada. Asegúrate de tener tu conexión a internet lista o sintonizar tu canal favorito justo antes de que las bolas comiencen a girar. El bote de 120 millones de dólares te está esperando y ver los resultados en vivo es parte de la adrenalina.

Finalmente, recuerda que si resultas ser el ganador, tendrás la opción de elegir entre un pago único en efectivo o una anualidad por 30 años. La suma global en efectivo para este sorteo se estima en una cantidad asombrosa que te permitirá invertir y disfrutar de inmediato. No olvides firmar tu boleto por detrás y guardarlo en un lugar seguro hasta que puedas verificarlo oficialmente con las autoridades de tu estado. Juega siempre con responsabilidad y mantén la calma mientras esperas los resultados oficiales de esta noche de sábado. ¡Mucha suerte a todos los participantes latinos que hoy buscan hacer historia con el premio mayor!

¡El premio mayor subió a $120 millones! Mira aquí los números ganadores del Powerball del 21 de marzo de 2026. Consulta los resultados del sorteo y descubre si eres el afortunado ganador del jackpot en Estados Unidos. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 21 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 21 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 21/03/2026 X-X-X-X-X X X $120.000.000

¿Hubo ganador del bote de $120 millones del Powerball el 21 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 21 de marzo de 2026 con un premio mayor de 120 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $54.4 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Tenemos nuevo millonario? Revisa si alguien ganó el Powerball hoy, 21 de marzo de 2026. Mira los resultados oficiales y el premio del sorteo en EE. UU. ¡Comprueba tu boleto y descubre si la suerte te tocó esta noche! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.