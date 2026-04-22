La fortuna se viste de gala este miércoles 22 de abril de 2026 con un jackpot del Powerball que ha alcanzado la espectacular cifra de 100 millones de dólares. Tras el sorteo del pasado lunes, donde el premio de 87 millones quedó vacante, el acumulado ha crecido para ofrecer una oportunidad de oro a todos los jugadores. En cada estado del país, la expectativa aumenta mientras miles de latinos buscan asegurar su boleto antes de que cierre la venta oficial esta noche. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida para siempre con este impresionante bote que espera dueño en algún rincón de la unión americana. Participar es el primer paso para convertirte en el próximo gran millonario de nuestra comunidad este esperado miércoles.

Es fundamental repasar que el sorteo anterior del lunes 20 de abril arrojó como combinaciones ganadoras los números 9, 17, 36, 47 y 64, con el Powerball 26. Aunque nadie logró acertar el premio mayor, un afortunado residente de Missouri se llevó un millón de dólares al igualar las cinco esferas blancas de la noche. Estos resultados confirman que la suerte está presente y que los premios secundarios pueden ser un gran alivio financiero para cualquier familia hoy. Por ello, el jackpot de hoy parte de una base mucho más sólida, tentando a veteranos y nuevos jugadores por igual en todo Estados Unidos. Mantente atento a la actualización de los resultados oficiales para verificar si tu combinación es la que finalmente rompe la racha.

Para participar hoy, solo necesitas invertir dos dólares por jugada y seleccionar tus números favoritos o dejar que la computadora elija por ti con el “Quick Pick”. Si deseas aumentar tus posibilidades, el “Power Play” por un dólar extra puede multiplicar tus premios menores, mientras que el “Double Play” ofrece una segunda ronda de sorteo. Recuerda que el límite para comprar tus tickets suele ser a las 9:45 p.m., dependiendo de la jurisdicción y el estado donde te encuentres actualmente. Es vital jugar con responsabilidad y verificar siempre los horarios locales de cierre en tu tienda de conveniencia o plataforma digital autorizada ahora. Cada dólar invertido es una puerta abierta hacia esos 100 millones que podrían transformar tu realidad y la de tus seres queridos.

El gran sorteo se transmitirá EN VIVO hoy a las 10:59 p.m. ET desde el estudio oficial de la Lotería de Florida en Tallahassee para todo el país. Puedes seguir la señal en directo a través del sitio web oficial Powerball.com o sintonizar las cadenas de televisión locales que ofrecen la cobertura en español. Si no logras ver el sorteo en tiempo real, los números ganadores estarán disponibles minutos después en los portales oficiales y redes sociales de mayor confianza. Con una probabilidad de 1 entre 292.2 millones, la constancia es la clave para quienes sueñan con alcanzar la libertad financiera definitiva hoy mismo. Prepara tu boleto, cruza los dedos y únete a la emoción de descubrir quién será el gran ganador de este histórico sorteo.

Detalle del Sorteo Información para hoy 22-04-2026 Bote Estimado $100 Millones Pago en Efectivo $45.6 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Misuri (Lunes 20 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¡La suerte está aquí! Mira los números ganadores del Powerball hoy 22 de abril de 2026. Revisa los resultados oficiales del sorteo por el jackpot de 100 millones de dólares en EE. UU. ¡Entérate si eres el nuevo millonario ahora mismo! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 22 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 22/04/2026 X-X-X-X-X X X $100.000.000

¿Hubo ganador del bote de $100 millones del Powerball el 22 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 con un premio mayor de 100 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $45.6 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Ya hay ganador del jackpot? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 22 de abril de 2026. Consulta los resultados, números ganadores y el gran premio del sorteo en EE. UU. ¡Toda la información para nuestra comunidad aquí! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 22 de Abril

Jackpot actual: 100 millones de dólares (opción en efectivo de $45.6 millones disponible).

100 millones de dólares (opción en efectivo de $45.6 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.