El Powerball alcanza este lunes 23 de febrero de 2026 una cifra histórica en su actual racha, elevando el bote a la espectacular suma de 203 millones de dólares. Tras el sorteo del pasado sábado 21 de febrero, donde los números 27-28-36-48-49 y el Powerball 21 no arrojaron un ganador absoluto, el premio mayor se ha consolidado como uno de los más deseados del trimestre. Con una opción de pago en efectivo estimada en 94.6 millones de dólares, la fiebre de la lotería se siente con fuerza en comunidades hispanas desde Florida hasta California. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu realidad económica con solo dos dólares, pues la suerte podría tocar a tu puerta esta misma noche.

Para los residentes en Estados Unidos, seguir el sorteo EN VIVO es sumamente sencillo a través de la transmisión oficial a las 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT. Puedes sintonizar los resultados en directo desde el sitio web oficial de Powerball o mediante las estaciones de televisión locales en ciudades con alta población latina como Miami, Houston y Los Ángeles. Es fundamental estar atentos, ya que en sorteos recientes se han entregado premios secundarios de 1 y 2 millones de dólares en estados como California y Tennessee. Verifica tus números meticulosamente, pues incluso sin el jackpot, podrías tener un boleto ganador de una suma que transforme tu patrimonio familiar.

La racha actual comenzó el pasado 24 de enero y ha escalado rápidamente tras dejar millonarios en fechas especiales como San Valentín, donde un boleto vendido en un Publix de Florida reclamó un millón de dólares. Para participar en el sorteo de este 23 de febrero, simplemente selecciona cinco números del 1 al 69 y un número especial de Powerball entre el 1 y el 26. Aunque las probabilidades matemáticas son de 1 en 292.2 millones, la historia demuestra que el sueño americano se materializa para quienes mantienen la constancia. Recuerda que los premios menores comienzan desde los 4 dólares, recuperando así el valor de tu inversión inicial.

Si te encuentras en Florida o Nueva York, ten en cuenta que el tiempo para reclamar los premios varía según las leyes estatales, oscilando generalmente entre los 180 días y un año completo. En el caso de ganar el bote de 203 millones, tendrás la opción de recibir pagos anuales durante tres décadas o el pago único inmediato, una decisión crucial para tu futuro financiero. Muchos ganadores recientes, como el afortunado que se llevó 1,817 millones en la pasada Nochebuena en Arkansas, han optado por el anonimato para proteger su privacidad. Mantén tu boleto en un lugar seguro y firmado por la parte trasera, ya que ese pequeño trozo de papel es un documento al portador.

El impacto de estos sorteos en la comunidad hispanohablante de EE. UU. es masivo, impulsando sueños de emprendimiento, compra de viviendas y estabilidad para las próximas generaciones. Si los números de esta noche resultan en otro “rollover”, el jackpot se acercará peligrosamente a la lista de los 10 premios más grandes en la historia de la lotería americana. No olvides añadir la opción “Power Play” a tu jugada por un dólar adicional, lo que te permitiría multiplicar tus premios no principales hasta por diez veces su valor original. ¡Prepárate para el sorteo de hoy lunes y cruza los dedos; la combinación ganadora de este 23 de febrero podría estar en tus manos ahora mismo!

Resultados del Powerball del 23 de febrero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 23 de febrero de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 23/02/2026 X-X-X-X-X X X $203.000.000

¿Hubo ganador del bote de $203 millones del Powerball el 23 de febrero?

Aquí te dejaré con la información actualizada sobre si alguien ganó el Powerball de este 23 de febrero, por 203 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.