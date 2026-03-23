¡La suerte no descansa y el premio mayor del Powerball sigue subiendo como la espuma para este lunes 23 de marzo! Tras un sorteo el sábado donde nadie logró llevarse el gran botín, el jackpot ahora alcanza la increíble cifra de 133 millones de dólares. Para los miles de latinos en Estados Unidos, esta es la oportunidad perfecta de cambiar su vida con una inversión mínima de solo 2 dólares. Si prefieres el pago único en efectivo, podrías llevarte a casa unos jugosos 60.3 millones de dólares de inmediato. Prepárate para seguir los resultados en vivo y descubre si hoy te conviertes en el próximo millonario del país.

Mirando hacia atrás, el sorteo del pasado sábado 21 de marzo dejó a muchos con las ganas, pues nadie acertó los seis números mágicos. Los resultados de esa noche fueron el 12, 28, 36, 41, 59 con el Powerball 2 y un multiplicador Power Play de 2x. Incluso la modalidad Double Play, con los números 9, 29, 34, 48, 58 y Powerball 4, terminó sin ganadores del premio mayor. Este vacío en los casilleros de ganadores es precisamente lo que ha impulsado el crecimiento del bote actual. Ahora, toda la atención se centra en la tómbola de esta noche, donde la historia podría ser muy distinta para ti.

Participar es sumamente sencillo: cada boleto estándar cuesta solo 2 dólares y puedes adquirirlos en gasolineras o tiendas autorizadas de 45 estados. No olvides que por un dólar adicional puedes activar el Power Play, que multiplica tus premios secundarios, o el Double Play para una segunda oportunidad. Ganar algo es más fácil de lo que crees, ya que con solo acertar la bola roja del Powerball ya recuperas 4 dólares. A medida que sumas aciertos de las bolas blancas, el premio escala rápidamente desde los 7 dólares hasta el codiciado millón. Es una mecánica transparente y emocionante que mantiene a toda la comunidad hispana pegada a la pantalla.

El sorteo oficial se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT, y podrás seguirlo EN VIVO por Internet. La plataforma oficial Powerball.com ofrece la transmisión en directo, pero también puedes sintonizar canales locales o revisar nuestra cobertura minuto a minuto. Es vital que compres tu ticket con antelación, ya que las ventas suelen cerrar una o dos horas antes del inicio del evento. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar o cobrar legalmente tu premio si la fortuna te sonríe esta noche. Mantén tu boleto en un lugar seguro y prepárate para celebrar un triunfo que podría ser histórico para tu familia.

Con 133 millones de dólares en juego, la expectativa en estados como California, Texas y Florida está por las nubes este lunes. Si resultas ganador, te recomendamos asesorarte financieramente antes de reclamar el premio para manejar de la mejor forma esta nueva riqueza. Existen opciones de pagos anuales o el monto en efectivo, dependiendo de tus planes a futuro y tus necesidades inmediatas. Juega siempre con responsabilidad y recuerda que cada sorteo es una página en blanco donde tus números favoritos podrían escribir tu nombre. ¡No te pierdas los resultados del Powerball de hoy y que la buena vibra latina te acompañe en este gran sorteo!

¿Eres el nuevo millonario? Revisa si alguien ganó el Powerball hoy, 23 de marzo de 2026. Mira los resultados oficiales, números ganadores y el gran premio del sorteo en EE. UU. ¡No dejes de comprobar tu boleto de la suerte ahora mismo! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 23 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 23 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 23/03/2026 X-X-X-X-X X X $133.000.000

¿Hubo ganador del bote de $133 millones del Powerball el 23 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 23 de marzo de 2026 con un premio mayor de 133 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $60.3 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El jackpot alcanzó los $133 millones! Mira los números ganadores del Powerball hoy, 23 de marzo de 2026. Revisa los resultados del sorteo y descubre si te llevas el premio mayor en Estados Unidos. ¡Tu vida podría cambiar con estos números! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.