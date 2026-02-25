El jackpot del Powerball se disparó a los 218 millones de dólares para este miércoles 25 de febrero de 2026 tras quedar vacante el lunes 21. En el sorteo previo, la combinación ganadora fue 5, 11, 23, 29, 47 con el Powerball 6, dejando un nuevo millonario en Nueva York, pero nadie con el premio mayor. Esta es tu oportunidad de buscar el sueño americano comprando tu boleto por solo $2 en gasolineras o supermercados autorizados antes del cierre de ventas local. No dejes pasar la fecha, ya que el valor en efectivo de este acumulado asciende a los 101.6 millones de dólares listos para ser reclamados.

Sintoniza el sorteo EN VIVO a las 10:59 p. m. ET a través de Powerball.com o en las cadenas de televisión locales que transmiten la lotería en español. Para multiplicar tus premios secundarios, recuerda activar la opción Power Play por un dólar extra, lo que podría aumentar tus ganancias hasta diez veces su valor original. Aunque las probabilidades de ganar el gran pozo son de 1 en 292.2 millones, miles de residentes en EE. UU. ya están preparando sus números de la suerte para hoy. Revisa tus resultados al instante y descubre si te conviertes en el próximo millonario hispano que hará historia en este emocionante sorteo.

¿Hubo millonario esta noche? Revisa aquí los números ganadores y resultados del Powerball del 25 de febrero de 2026. Consulta si el premio mayor ya tiene dueño o si el jackpot sigue creciendo en EE. UU. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 25 de febrero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 25 de febrero de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/02/2026 X-X-X-X-X X X $218.000.000

¿Hubo ganador del bote de $218 millones del Powerball el 23 de febrero?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este 25 de febrero con un premio mayor de 218 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El sueño americano en juego! Mira los resultados del Powerball hoy 25 de febrero de 2026. Con un jackpot de 218 millones de dólares, verifica si tus números coinciden con la combinación ganadora del sorteo. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.