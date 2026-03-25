¡La fortuna sigue creciendo y la expectativa está al límite para este miércoles 25 de marzo de 2026! Tras el sorteo del lunes donde el premio mayor quedó vacante, el jackpot del Powerball ha escalado hasta los 147 millones de dólares. Para nuestra comunidad latina en Estados Unidos, esta es la oportunidad de oro para buscar el sueño americano con una inversión mínima de solo 2 dólares. Si decides llevarte el premio en un solo pago, la opción en efectivo se estima en unos impresionantes 67 millones de dólares. No dejes pasar esta oportunidad y asegura tu boleto antes de que cierren las ventas hoy mismo.

El pasado lunes 23 de marzo, los números ganadores fueron 12, 18, 47, 56, 63 con el Powerball 1 y un multiplicador de 10x. Aunque nadie logró acertar la combinación completa para el jackpot, la suerte tocó a un afortunado en Nueva York que se llevó 2 millones de dólares. Este acumulado es precisamente lo que ha impulsado el bote actual, haciendo que miles de familias se preparen para el sorteo de esta noche. Cada vez que el premio mayor no sale, la bolsa se vuelve más atractiva y las historias de nuevos millonarios comienzan a escribirse. Mantente conectado para conocer los resultados en vivo y verificar si tus números son los premiados.

Muchos residentes hispanos se preguntan si es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar, y la respuesta es un rotundo no. Cualquier persona, sin importar su estatus migratorio o nacionalidad, puede comprar un boleto y reclamar legalmente su premio si es mayor de 18 años. Solo debes acudir a una gasolinera, supermercado o tienda autorizada en cualquiera de los 45 estados participantes, además de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Esta apertura hace que el Powerball sea uno de los juegos favoritos de nuestra comunidad, uniendo a todos bajo la esperanza de un futuro mejor. ¡La suerte no tiene fronteras y hoy podría elegir tu combinación ganadora!

Para jugar, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, más la bola roja del Powerball que va del 1 al 26. Si prefieres dejarlo al azar, la opción “Quick Pick” permite que el sistema elija los números por ti de manera automática y veloz. Recuerda que por un dólar adicional puedes activar el Power Play, una función que multiplica tus ganancias en premios secundarios hasta por diez veces. Aunque las probabilidades del jackpot son de 1 en 292 millones, las chances de ganar cualquier premio menor son de 1 en 25. Es un juego de fe y estrategia que mantiene la emoción viva en cada sorteo semanal.

Los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT en todo el país. Puedes seguir la transmisión EN VIVO a través de la web oficial Powerball.com o sintonizar las cadenas locales de televisión en español y Facebook Live. Es vital revisar tu ticket de inmediato y firmarlo al reverso para proteger tu propiedad sobre el premio en caso de resultar ganador. No olvides que los resultados oficiales se publican minutos después de la tómbola, permitiéndote celebrar al instante. ¡Mucha suerte a todos los participantes y que este miércoles los 147 millones se queden en casa!

¡El premio mayor subió a $147 millones! Mira aquí los números ganadores del Powerball del 25 de marzo de 2026. Revisa los resultados del sorteo jackpot y descubre si la suerte está de tu lado esta noche en EE. UU. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 25 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/03/2026 X-X-X-X-X X X $147.000.000

¿Hubo ganador del bote de $147 millones del Powerball el 25 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026 con un premio mayor de 147 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $66.6 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Revisa tu boleto y entérate si alguien ganó el Powerball hoy, 25 de marzo de 2026. Te traemos los resultados y números ganadores del sorteo en EE. UU. ¡No pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.