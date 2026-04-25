El premio mayor del Powerball sigue creciendo y ha alcanzado un estimado de 118 millones de dólares para este sábado 25 de abril de 2026. Si prefieres el pago en efectivo, podrías llevarte a casa una impresionante cifra de 53.9 millones de dólares en una sola exhibición hoy. Nadie logró llevarse el bote anterior de 100 millones, lo que significa que la suerte sigue esperando a un nuevo dueño en EE. UU. Prepárate para participar y no dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida con este sorteo millonario que todos están esperando ahora. La emoción se siente en cada estado mientras los jugadores hispanos buscan sus números de la suerte para ganar el gran premio.

Es importante recordar los resultados del sorteo pasado del miércoles 22 de abril, donde los números ganadores fueron 24, 29, 32, 49 y 63, con el Powerball 11. Aunque no hubo ganador del jackpot, un afortunado jugador en Michigan logró acertar las cinco bolas blancas para llevarse un millón de dólares ayer. Esto demuestra que, aunque el premio mayor es el objetivo principal, existen múltiples formas de ganar premios significativos en cada jornada de lotería. Mantente al tanto de las estadísticas y tendencias de los números para mejorar tus posibilidades de éxito en el próximo sorteo de este sábado. La constancia es clave para aquellos que sueñan con ver su nombre en la lista de los nuevos millonarios de este año.

El sorteo del Powerball EN VIVO se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p.m. ET de este sábado 25 de abril, transmitido desde los estudios oficiales. Puedes seguir la acción en directo a través del sitio web oficial de Powerball o mediante las plataformas autorizadas de las loterías estatales hoy. Ver los resultados en tiempo real te permite confirmar de inmediato si tus números coinciden con las esferas que salen de la tómbola oficial. No olvides que los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado, brindando tres oportunidades semanales para perseguir el gran sueño americano. Marca tu calendario y asegúrate de tener una conexión a internet estable para no perderte ni un segundo de la transmisión oficial.

Participar es muy sencillo y económico, ya que cada boleto estándar tiene un costo de solo 2 dólares en cualquier establecimiento o gasolinera autorizada cerca de ti. Por un dólar adicional, puedes activar la opción Power Play, la cual multiplica tus premios no principales hasta por diez veces su valor original hoy. Una vez finalizado el evento, puedes verificar tus números ganadores en la página oficial o en aplicaciones de confianza como la de la Lotería de Ohio. Siempre es recomendable revisar doblemente tu ticket para asegurarte de reclamar cualquier premio, por pequeño que sea, antes de que expire. La suerte está echada y tú podrías ser el próximo integrante de nuestra comunidad hispana en alcanzar la libertad financiera.

Detalle del Sorteo Información para hoy 25-04-2026 Bote Estimado $118 Millones Pago en Efectivo $53.9 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Michigan (Lunes 20 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¡Hay 118 millones en juego! Mira los números ganadores del Powerball y resultados del sorteo jackpot este 25 de abril 2026. No pierdas la oportunidad de ser millonario hoy en EE. UU. ¡Revisa tu boleto de la suerte ya! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 25 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/04/2026 X-X-X-X-X X X $118.000.000

¿Hubo ganador del bote de $118 millones del Powerball el 25 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 con un premio mayor de 118 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $53.9 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Tenemos nuevo millonario? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 25 de abril 2026. Consulta los resultados, números ganadores y el premio mayor del sorteo en EE. UU. con la mejor información de la popular lotería. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 25 de Abril

Jackpot actual: 118 millones de dólares (opción en efectivo de $53.9 millones disponible).

118 millones de dólares (opción en efectivo de $53.9 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.