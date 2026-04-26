El acumulado de la Lotería Powerball sigue subiendo y alcanza los $130 millones de dólares para el sorteo de este lunes 27 de abril de 2026. Tras no registrarse ganadores del premio mayor en la edición anterior, los jugadores en todo EE. UU. tienen una nueva oportunidad de cambiar su vida hoy. Si decides cobrar el premio en efectivo, podrías llevarte una suma global estimada de $59 millones de dólares antes de impuestos ahora mismo. La expectativa crece entre nuestra comunidad hispana, que busca ansiosamente los números ganadores para asegurar su futuro financiero este año. No pierdas la oportunidad de participar en uno de los sorteos más grandes y populares del país actualmente.

Para llevarte el gran bote, debes acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo en tu boleto de la suerte. Cada jugada básica tiene un costo de $2 dólares, pero puedes aumentar tus premios menores añadiendo el “Power Play” por un dólar adicional hoy. Este multiplicador puede duplicar o hasta quintuplicar tus ganancias, a excepción del jackpot principal, brindando más chances de éxito en cada sorteo. Los boletos están disponibles en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados en 45 estados, incluidos California, Florida y Texas, además de Puerto Rico. Asegúrate de comprar tu ticket antes de la hora de cierre local para no quedar fuera de la jugada millonaria.

Si te preguntas cómo ver el sorteo de Powerball EN VIVO, la transmisión oficial se realiza a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT) cada lunes. Puedes seguir los resultados en directo a través del sitio web oficial de Powerball o mediante las plataformas digitales de las loterías estatales ahora. Muchos canales de televisión local también transmiten el sorteo, permitiéndote verificar tus números ganadores al instante desde la comodidad de tu hogar. Mantenerse conectado a la señal oficial es la mejor forma de saber si te has convertido en el nuevo millonario de la semana. No olvides revisar tu boleto cuidadosamente, ya que existen nueve formas distintas de ganar premios secundarios muy atractivos.

Los resultados del sorteo previo del 25 de abril fueron los números 4, 30, 36, 52, 57 con el Powerball 2 y un multiplicador Power Play de 3X. Al no haber ganadores del premio gordo ni de los niveles de un millón de dólares, la bolsa acumulada aumentó significativamente para hoy. Esta es tu señal para revisar tus estadísticas, elegir tus números favoritos o pedir un “Quick Pick” aleatorio en tu tienda más cercana. Recuerda que los ganadores pueden elegir entre un pago anual durante 29 años o un pago único en efectivo de inmediato. La suerte está en el aire y el próximo gran ganador del Powerball en EE. UU. podrías ser tú este lunes.

Detalle del Sorteo Información para hoy 27-04-2026 Bote Estimado $130 Millones Pago en Efectivo $59.1 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Michigan (Lunes 20 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¿Hubo ganador del jackpot? Entérate si alguien ganó el Powerball hoy, 27 de abril 2026. Consulta los resultados, números ganadores y el gran premio del sorteo en EE. UU. ¡Mantente informado con los datos oficiales de la lotería ahora! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 27 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 27 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 27/04/2026 X-X-X-X-X X X $130.000.000

¿Hubo ganador del bote de $130 millones del Powerball el 27 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 27 de abril de 2026 con un premio mayor de 130 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $59.1 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡Hay 130 millones en juego! Mira los números ganadores del Powerball y resultados del sorteo jackpot hoy 27 de abril 2026. Revisa tu boleto y descubre si eres el próximo millonario en EE. UU. ¡Toda la suerte para nuestra comunidad hoy! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 27 de Abril

Jackpot actual: 130 millones de dólares (opción en efectivo de $59.1 millones disponible).

130 millones de dólares (opción en efectivo de $59.1 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.