El jackpot del Powerball no para de crecer y para este sábado 28 de febrero de 2026 la bolsa estimada es de 238 millones de dólares. Luego de que el sorteo del pasado miércoles quedara vacante, el premio mayor ha generado una enorme expectativa entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Con una opción en efectivo de 110.9 millones, esta noche podrías convertirte en el próximo millonario si la suerte está de tu lado. No dejes pasar la oportunidad de adquirir tu boleto y participar en uno de los juegos más populares del país.

En el sorteo anterior del 25 de febrero, los números ganadores fueron 50, 52, 54, 56 y 64, con el Powerball rojo 23 y un Power Play de 2X. Aunque nadie logró llevarse el premio mayor ni hubo ganadores de un millón, el acumulado sigue creciendo para el sorteo de hoy. Es el momento ideal para revisar tus jugadas anteriores y preparar tu nueva combinación ganadora. Recuerda que cada sorteo es una nueva posibilidad de cambiar tu futuro financiero drásticamente. ¡Verifica tus tickets con cuidado y mantén viva la esperanza de ganar!

Para participar este sábado, solo necesitas elegir cinco números entre el 1 y el 69, más el número especial de Powerball del 1 al 26. El costo es de solo $2 por jugada, pero puedes añadir el Power Play por un dólar extra para multiplicar tus premios no principales. Los boletos están disponibles en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia en 45 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Asegúrate de comprar tu entrada antes del cierre de ventas, que suele ser una o dos horas antes del gran sorteo.

El sorteo oficial se llevará a cabo a las 10:59 p. m. ET y podrás seguirlo EN VIVO a través de la página oficial Powerball.com o por televisión local. No es necesario ser ciudadano estadounidense para cobrar un premio, por lo que cualquier residente puede participar legalmente en este sueño millonario. Si los números coinciden hoy, estarías entrando en la lista histórica de los grandes ganadores de la lotería en EE. UU. ¡Prepara tus pantallas, cruza los dedos y sigue nuestra cobertura minuto a minuto para conocer los resultados!

¿Hubo ganador esta noche? Revisa los resultados del Powerball hoy 28 de febrero de 2026 en EE. UU. Descubre si alguien se llevó el premio mayor o si el pozo sigue creciendo. ¡Verifica tus números de la suerte aquí! | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 28 de febrero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 28 de febrero de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 28/02/2026 X-X-X-X-X X X $238.000.000

¿Hubo ganador del bote de $238 millones del Powerball el 28 de febrero?

Aquí te compartiré la información actualizada sobre si alguien ganó el sorteo del Powerball de este 28 de febrero con un premio mayor de 238 millones de dólares.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El jackpot llegó a $238 millones! Consulta los números ganadores del Powerball del 28 de febrero de 2026. Compara tu boleto con los resultados de hoy y mira si eres el nuevo millonario en Estados Unidos. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.