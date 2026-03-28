¡La bolsa acumulada del Powerball sigue creciendo y este sábado 28 de marzo podrías ser el próximo millonario de Estados Unidos! Tras un sorteo el miércoles donde nadie logró llevarse el premio mayor, el jackpot ha escalado hasta los 166 millones de dólares. Si prefieres cobrar el premio en un solo pago en efectivo, podrías llevarte a casa unos increíbles 75.2 millones de dólares de inmediato. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y la de tu familia con solo una pequeña inversión de dos dólares hoy mismo.

El pasado sorteo del miércoles 25 de marzo dejó los nervios de punta, aunque el gran botín se quedó esperando a su dueño una vez más. Los números ganadores fueron el 7, 21, 55, 56, 64 con el Powerball 26 y un multiplicador Power Play de 4x. A pesar de que no hubo ganador del jackpot, la suerte tocó la puerta en Florida y Massachusetts con premios de uno y dos millones de dólares respectivamente. Esto demuestra que en el Powerball siempre hay grandes oportunidades de ganar si tienes los números correctos en tu poder.

Para seguir los resultados EN VIVO de esta noche, sintoniza la transmisión oficial a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT. Puedes ver el sorteo en directo a través de la página oficial Powerball.com o en los canales locales de noticias de tu ciudad. Recuerda que los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábado, manteniendo a toda la comunidad hispana en vilo tres veces por semana. Asegúrate de comprar tu boleto antes de que cierren las ventas, usualmente una o dos horas antes del inicio del evento.

Ganar un premio es más sencillo de lo que muchos piensan, ya que con solo acertar la bola roja del Powerball ya recuperas 4 dólares. Si logras combinar esa bola roja con tan solo uno de los cinco números blancos, tu premio se mantiene, pero la emoción sube conforme sumas más aciertos. Un ticket estándar cuesta solo 2 dólares, pero puedes agregar el Power Play por un dólar extra para multiplicar tus ganancias no relacionadas al jackpot. También existe el Double Play, que te da una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones.

Con 166 millones de dólares en juego, la fiebre del Powerball se siente con fuerza desde California hasta Nueva York este fin de semana. No importa tu estatus migratorio, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar y reclamar legalmente sus premios en los estados participantes de la unión. Te recomendamos firmar tu boleto por detrás apenas lo compres para proteger tu propiedad y mantenerlo en un lugar seguro hasta el sorteo. ¡Mucha suerte a todos nuestros lectores y que la fortuna los acompañe en este sorteo histórico del 28 de marzo!

¿Hay nuevo millonario? Revisa si alguien ganó el Powerball hoy, 28 de marzo de 2026. Mira los resultados, números ganadores y el premio mayor en EE. UU. ¡No dejes de comprobar tu boleto de la suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 28 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 28 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 28/03/2026 X-X-X-X-X X X $166.000.000

¿Hubo ganador del bote de $166 millones del Powerball el 28 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del sábado 28 de marzo de 2026 con un premio mayor de 166 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $74.5 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¡El jackpot subió a $166 millones! Mira los números ganadores del Powerball hoy, 28 de marzo de 2026. Revisa los resultados del sorteo y descubre si te llevas el premio mayor en Estados Unidos. ¡Mucha suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.