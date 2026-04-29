La expectativa por el Powerball crece significativamente tras el reciente sorteo del lunes donde nadie reclamó el premio mayor. Para este miércoles 29 de abril de 2026, el bote estimado ha ascendido a la atractiva cifra de 143 millones de dólares. Quienes opten por el pago único en efectivo podrían llevarse a casa unos 65 millones de dólares tras las deducciones legales. Este acumulado representa una de las oportunidades más esperadas de la semana para los jugadores en todo Estados Unidos hoy. Participar es sencillo y mantiene viva la ilusión de nuestra comunidad hispana de alcanzar un cambio de vida financiero ahora.

En el sorteo previo del 27 de abril, los números ganadores fueron 18, 31, 33, 36 y 62, con el Powerball 3. Aunque el premio gordo quedó vacante, miles de personas lograron premios secundarios gracias al multiplicador Power Play de 3x hoy. Es fundamental revisar los boletos antiguos, ya que muchos premios menores suelen quedar sin reclamar en diversos estados del país. Para el sorteo de esta noche, la dinámica se repite con la esperanza de que finalmente aparezca un nuevo millonario ahora. La constancia es clave para quienes siguen de cerca las estadísticas y tendencias de esta popular lotería estadounidense en directo.

El sorteo oficial se llevará a cabo esta noche a las 10:59 p.m. ET y podrá verse en vivo por internet. La transmisión directa está disponible a través del sitio web oficial de Powerball para todos los residentes de la nación. El costo por jugada se mantiene en dos dólares, con la opción de añadir el Power Play por un dólar adicional. Esta herramienta permite multiplicar los premios que no corresponden al jackpot, aumentando las ganancias de los participantes afortunados hoy mismo. Recuerde comprar su boleto con antelación en los puntos de venta autorizados o mediante las aplicaciones oficiales permitidas ahora.

Verificar los resultados es un proceso rápido que puede realizarse también en los portales estatales de lotería, como el de Ohio. Es recomendable guardar el ticket en un lugar seguro y consultar los números oficiales tan pronto finalice el evento nocturno. Con un bote de 143 millones de dólares en juego, la atención de millones de hispanohablantes está puesta en las esferas blancas. La suerte podría estar del lado de cualquier jugador que haya seleccionado sus cifras favoritas para este miércoles 29 de abril. Manténgase informado con nosotros para conocer al instante si el acumulado del Powerball encontró dueño en alguna ciudad americana.

Detalle del Sorteo Información para hoy 29-04-2026 Bote Estimado $143 Millones Pago en Efectivo $65.0 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Michigan (Lunes 20 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

Conoce si alguien ganó el Powerball hoy miércoles 29 de abril de 2026. Revisa los resultados oficiales, los números premiados y los detalles del millonario sorteo realizado en Estados Unidos para los jugadores de la comunidad hispana. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 29 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 29/04/2026 X-X-X-X-X X X $143.000.000

¿Hubo ganador del bote de $143 millones del Powerball el 29 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril de 2026 con un premio mayor de 143 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $65.0 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Consulta los números ganadores del Powerball del 29 de abril de 2026. El sorteo del jackpot ofrece un premio mayor de 143 millones de dólares. Revisa si tu boleto coincide con los resultados oficiales en Estados Unidos hoy mismo. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 27 de abril es de $130 millones, hay un cash option de $59.1 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 29 de Abril

Jackpot actual: 143 millones de dólares (opción en efectivo de $65.0 millones disponible).

143 millones de dólares (opción en efectivo de $65.0 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.