¡El acumulado del Powerball sigue creciendo y la emoción está al máximo en todo Estados Unidos este lunes 30 de marzo de 2026! Tras un sorteo del sábado sin ganadores del premio mayor, el bote ha subido a la asombrosa cifra de 180 millones de dólares. Con un valor en efectivo de 80.8 millones, esta es la oportunidad perfecta para que muchos hispanos busquen alcanzar el sueño americano con un solo boleto. No dejes pasar el tiempo y prepárate para revisar los resultados en directo, porque hoy podrías ser tú quien cambie su destino financiero para siempre.

Para refrescar la memoria, los números ganadores del pasado sábado 28 de marzo fueron el 11, 42, 43, 59 y 61, con el Powerball rojo 25 y un Power Play de 4X. Aunque nadie logró llevarse los 168 millones anteriores, miles de jugadores obtuvieron premios secundarios en diversas categorías a lo largo del país. Si tienes boletos guardados de ese día, no olvides revisar también el Double Play, cuyos números fueron 8, 37, 56, 57 y 68 con el Powerball 21. Esta noche, la bolsa es mucho más jugosa y la expectativa crece en cada rincón de la unión americana.

Si te preguntas cómo ver el sorteo del Powerball EN VIVO, la cita es hoy a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT. Puedes seguir la transmisión en directo a través de las cadenas de televisión locales o mediante el sitio oficial de la lotería en internet. El costo por jugada es de solo 2 dólares, y por un dólar extra puedes activar el Power Play para multiplicar tus premios menores. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para participar; cualquier residente puede jugar y reclamar su premio de manera legal en los 45 estados participantes.

Para mayor comodidad, ya es posible comprar tus tickets online en estados como Virginia, Texas, Illinois y muchos más mediante aplicaciones autorizadas como Jackpocket. Esta opción digital es ideal para evitar las filas en gasolineras o supermercados y asegurar tu participación antes del cierre de ventas habitual. Simplemente selecciona tus cinco números del 1 al 69 y el Powerball del 1 al 26 desde tu celular para entrar en la jugada. La tecnología pone la suerte a un clic de distancia, permitiéndote gestionar tus boletos con total seguridad y confianza desde casa.

Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 entre 292.2 millones, existen nueve formas diferentes de ganar dinero en cada sorteo. Desde acertar solo el Powerball para recuperar tu inversión, hasta lograr el Match 5 para llevarte un millón de dólares, las posibilidades son reales. Mantente conectado a nuestra cobertura para conocer los números ganadores del 30-03-2026 apenas salgan de la tómbola oficial esta noche. La suerte está echada y el próximo multimillonario del país podría estar leyendo estas líneas en este preciso momento. ¡Mucha fortuna en sus próximas jugadas!

¡El jackpot subió a $180 millones! Mira aquí los números ganadores del Powerball del 30 de marzo de 2026. Revisa los resultados del sorteo y descubre si la suerte te acompaña esta noche en Estados Unidos. | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 30 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 30 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 30/03/2026 X-X-X-X-X X X $188.000.000

¿Hubo ganador del bote de $188 millones del Powerball el 30 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del lunes 30 de marzo de 2026 con un premio mayor de 180 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $80.8 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Tenemos nuevo millonario? Mira si alguien ganó el Powerball hoy, 30 de marzo de 2026. Te traemos los resultados, números ganadores y el premio mayor del sorteo en EE. UU. al instante. ¡Revisa tu boleto ahora! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.