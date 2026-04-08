¡La suerte ha vuelto a sonreír y el Powerball se reinicia con fuerza este miércoles 8 de abril de 2026! Después de que un afortunado en Delaware se llevara el gran acumulado de 231 millones de dólares el pasado lunes, el bote vuelve a los 20 millones de dólares. Con un valor en efectivo de 9.1 millones, esta noche podrías ser el próximo millonario si aciertas los números ganadores. No pierdas la oportunidad de participar en este nuevo ciclo que promete muchas sorpresas para nuestra comunidad. Compra tu boleto a tiempo y prepárate para vivir la emoción del sorteo en vivo desde cualquier rincón de EE. UU.

El triunfo en Delaware marca el tercer gran premio entregado en lo que va del movido año 2026 en Estados Unidos. Anteriormente, jugadores de Carolina del Norte y Arkansas también lograron vencer las probabilidades con botes que superaron los 200 millones de dólares. El boleto ganador del pasado 6 de abril, con los números 7, 24, 37, 43 y 57 (PB 5), fue vendido en un supermercado de Middletown. Curiosamente, este estado permite que los ganadores mantengan el anonimato total, protegiendo la identidad del nuevo multimillonario. Este historial de éxito motiva a miles de residentes a seguir intentándolo en cada sorteo nocturno.

Si deseas saber cómo ver el sorteo de Powerball EN VIVO hoy, sintoniza la transmisión oficial a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT. En gran parte del país, puedes comprar tus boletos hasta una hora antes del inicio del evento en gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas. Estados como Pensilvania y Nueva Jersey incluso permiten la compra digital a través de sus portales web oficiales para tu mayor comodidad. Mantente atento a los resultados en directo para verificar si tu combinación de cinco números blancos y el Powerball rojo es la ganadora. La puntualidad es clave para no quedar fuera de la jugada millonaria de esta noche.

Jugar es sumamente sencillo y solo cuesta 2 dólares por cada línea de números que elijas para participar. Debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de un número para el Powerball rojo entre el 1 y el 26. Por un dólar adicional, puedes activar el Power Play, que multiplica tus premios no acumulados hasta diez veces su valor original. Recuerda que existen nueve formas diferentes de ganar, desde acertar solo el Powerball hasta el codiciado premio mayor del jackpot. Aunque las probabilidades del gran premio son de 1 en 292 millones, los premios menores caen con mucha más frecuencia.

Para esta noche del 8-04-2026, la expectativa crece mientras el reloj avanza hacia la hora del sorteo oficial. No olvides firmar el reverso de tu boleto con tinta para asegurar tu propiedad legal en caso de resultar favorecido con el bote. Si ganas un premio mayor a 5,000 dólares, deberás acudir a las oficinas oficiales de la lotería con identificación vigente y tu tarjeta de seguro social. Sigue nuestra cobertura para conocer los números ganadores en directo y descubre si la suerte te acompaña en esta nueva oportunidad. ¡Prepara tus números de la suerte y que la fortuna esté de tu lado este miércoles!

Detalle del Sorteo Información para hoy 08-04-2026 Bote Estimado $20 Millones Pago en Efectivo $9.1 Millones Último Ganador $1M - Match 5 Texas (Sábado 4 de abril) Último Ganador $2M - Match 5 + PowerPlay Texas (Lunes 6 de abril) Hora del sorteo 10:59 p.m. ET

¡El jackpot está en juego! Mira los números ganadores del Powerball del 8 de abril de 2026 con un premio de 20 millones de dólares. Comprueba tu boleto ahora y descubre si eres el próximo ganador de la lotería en Estados Unidos. ¡Mucha suerte! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball del 08 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 08 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 08/04/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 06 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del Powerball del miércoles 08 de abril de 2026 con un premio mayor de 20 millones de dólares (con una opción de pago al cash de $9.1 millones).

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habemus millonario? Revisa si alguien ganó el Powerball hoy, 8 de abril de 2026. Te traemos los resultados oficiales y los números ganadores del sorteo en EE. UU. ¡Entérate si la suerte tocó a tu puerta este miércoles de lotería! | Imagen referencial creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

Guía rápida para el sorteo del Powerball del 8 de Abril

Jackpot actual: 20 millones de dólares (opción en efectivo de $9.1 millones disponible).

20 millones de dólares (opción en efectivo de $9.1 millones disponible). Costo del boleto: $2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional).

$2.00 por jugada (añade Power Play por $1.00 adicional). Dónde comprar: Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión.

Gasolineras, supermercados y tiendas autorizadas en 45 estados de la unión. Probabilidades: 1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio.

1 en 292.2 millones para el premio mayor; 1 en 25 para cualquier premio. Estados sin Powerball: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no participan en el juego.