El Sorteo Gordo de Navidad 2025 reúne una de las bolsas de premios más atractivas del año y concentra la atención de millones de jugadores que sueñan con cerrar el año con suerte y dinero extra en el bolsillo. En este live blog te contaremos, minuto a minuto, cómo avanza el sorteo: desde el anuncio del Premio Mayor y los premios principales hasta las terminaciones, aproximaciones y reintegros que pueden convertir tu billete en ganador. Aquí podrás comprobar tus números, revisar resúmenes de cada fase del sorteo y conocer las historias y reacciones de los afortunados que resulten premiados, con actualizaciones constantes para que no tengas que buscar la información en ningún otro lugar.
Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional
Al momento de redactar este contenido, el Sorteo Gordo de Navidad 224 todavía no se ha celebrado, por lo que los números ganadores del Premio Mayor y demás premios aún no están disponibles. La Lotería Nacional publica la lista oficial de resultados inmediatamente después del sorteo en su página y canales oficiales.
Mientras tanto, es útil mirar cómo se estructuraron resultados y premios en la edición 2024, que también tuvo un Premio Mayor de 204 millones de pesos.
Minuto a minuto del sorteo Gordo de Navidad 224 en vivo
¿Cuántas series tiene el Sorteo Gordo de Navidad 224?
El sorteo se emite en cuatro series para cada número participante. Esto permite que los premios se distribuyan de manera proporcional según la cantidad de series adquiridas.
¿Cuál es el premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad 224?
El Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 224 es de 204 millones de pesos en total. Este monto se reparte en cuatro series del número ganador.
¿A qué hora inicia el Sorteo Gordo de Navidad 224?
La Lotería Nacional suele programar el Sorteo Gordo de Navidad en la tarde-noche del 24 de diciembre, horario en el que se realiza la transmisión oficial. Es recomendable consultar el sitio oficial de Lotenal el mismo día para confirmar la hora exacta.
¿Cuándo se realiza el Sorteo Gordo de Navidad 224?
El Sorteo Gordo de Navidad 224 se realiza el miércoles 24 de diciembre de 2025. El evento se lleva a cabo en el edificio sede de la Lotería Nacional, conocido como “El Moro”.
¿Qué es el Sorteo Gordo de Navidad 224?
El Sorteo Gordo de Navidad 224 es el sorteo navideño más importante de la Lotería Nacional de México, con un Premio Mayor de 204 millones de pesos. Forma parte del calendario oficial de sorteos mayores de la institución.
Bienvenidos al live blog del Sorteo Gordo de Navidad 2025. Desde este momento te contamos en directo todo lo que ocurra: números ganadores, premios y las mejores historias del sorteo.
¿Cuántos números participan en el Sorteo Gordo de Navidad 224?
En el Sorteo Gordo de Navidad 224 participan 80,000 números o billetes, del 00001 al 80,000. Cada número se imprime en cuatro series que pueden fraccionarse en cachitos.