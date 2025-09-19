El sorteo del Powerball Double Play hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, se realiza en Estados Unidos y Puerto Rico con un premio mayor de hasta 10 millones de dólares. Esta modalidad adicional permite a los jugadores volver a participar con los mismos números de su boleto Powerball, aumentando las posibilidades de ganar.

El Double Play se lleva a cabo tras cada sorteo principal de Powerball (lunes, miércoles y sábado) y está disponible en 24 jurisdicciones, entre ellas Florida, Nueva Jersey, Michigan, Puerto Rico y Washington. Los resultados de hoy podrán consultarse en esta nota en cuanto sean anunciados en vivo.

¿A qué hora se juega el Powerball Double Play?

El sorteo principal de Powerball se celebra los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET). Mientras que el sorteo de Double Play se realiza justo después del Powerball, generalmente entre las 11:25 p.m y 11:40 p.m. ET.

Resultados del Powerball Double Play hoy: consulta los números ganadores en vivo desde EE.UU. y Puerto Rico. (Foto: Freepik / Powerball Double Play)

¿Cuáles son los resultados del Powerball Double Play hoy, 20 de septiembre 2025?

(Conoce aquí los números ganadores cuando se realice el sorteo en vivo)

¿Cómo funciona el Powerball Double Play?

El Powerball Double Play es un complemento del sorteo principal que, por un costo adicional de 1 dólar por jugada, ofrece a los participantes una segunda oportunidad de ganar premios de hasta 10 millones de dólares. Los jugadores utilizan la misma combinación de números del Powerball regular para competir en el sorteo adicional.

¿En qué estados está disponible el Double Play?

Actualmente, el Double Play se ofrece en 24 loterías de Estados Unidos, incluyendo Colorado, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Puerto Rico, Tennessee y el Distrito de Columbia. Otros estados podrían sumarse en el futuro a esta modalidad.

¿Qué premios entrega el Powerball Double Play?

El sorteo cuenta con 9 formas de ganar. El premio mayor es de 10 millones de dólares, pero también hay montos secundarios atractivos.

Aciertos Premio Probabilidades 5 + Powerball $10,000,000 1 en 292,201,338 5 $500,000 1 en 11,688,053 4 + Powerball $50,000 1 en 913,129 4 $500 1 en 36,525 3 + Powerball $500 1 en 14,494 3 $20 1 en 579 2 + Powerball $20 1 en 701 1 + Powerball $10 1 en 91 Solo Powerball $7 1 en 38