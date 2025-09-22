El sorteo del Powerball Double Play de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, ofrece a los jugadores una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones de dólares. Esta modalidad adicional, disponible en 24 jurisdicciones de Estados Unidos y Puerto Rico, permite a los participantes usar los mismos números de su boleto de Powerball en un sorteo separado. La emoción de esta modalidad radica en la posibilidad de duplicar las oportunidades de llevarse un premio millonario.

El sorteo de Double Play se realiza inmediatamente después de cada sorteo principal de Powerball, que tienen lugar los lunes, miércoles y sábados. Jurisdicciones como Florida, Nueva Jersey, Michigan, Puerto Rico y Washington participan activamente en este juego extra. Los resultados oficiales de los números ganadores de hoy estarán disponibles en esta nota tan pronto como sean anunciados en vivo, permitiendo a los jugadores verificar sus boletos y descubrir si han tenido la suerte de ganar.

Sigue los números ganadores del Powerball Double Play hoy, 22 de septiembre de 2025, en EE.UU. y Puerto Rico. (Imagen: Composición Mag)

¿A qué hora se juega el Powerball Double Play?

El sorteo principal de Powerball se celebra los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del Este (ET). Mientras que el sorteo de Double Play se realiza justo después del Powerball, generalmente entre las 11:25 p.m y 11:40 p.m. ET.

¿Cuáles son los resultados del Powerball Double Play hoy, 22 de septiembre 2025?

Los números ganadores del sorteo son X-X-X-X-X (X).

¿Cómo funciona el Powerball Double Play?

El Powerball Double Play es un complemento del sorteo principal que, por un costo adicional de 1 dólar por jugada, ofrece a los participantes una segunda oportunidad de ganar premios de hasta 10 millones de dólares. Los jugadores utilizan la misma combinación de números del Powerball regular para competir en el sorteo adicional.

¿En qué estados está disponible el Double Play?

Actualmente, el Double Play se ofrece en 24 loterías de Estados Unidos, incluyendo Colorado, Florida, Michigan, Nueva Jersey, Puerto Rico, Tennessee y el Distrito de Columbia. Otros estados podrían sumarse en el futuro a esta modalidad.

¿Qué premios entrega el Powerball Double Play?

El sorteo cuenta con 9 formas de ganar. El premio mayor es de 10 millones de dólares, pero también hay montos secundarios atractivos.

Aciertos Premio Probabilidades 5 + Powerball $10,000,000 1 en 292,201,338 5 $500,000 1 en 11,688,053 4 + Powerball $50,000 1 en 913,129 4 $500 1 en 36,525 3 + Powerball $500 1 en 14,494 3 $20 1 en 579 2 + Powerball $20 1 en 701 1 + Powerball $10 1 en 91 Solo Powerball $7 1 en 38