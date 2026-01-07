¡La suerte se multiplica en el Golden State! Tras quedar vacante el sorteo del lunes, el jackpot del Powerball ha escalado hasta los $105 millones para este miércoles 7 de enero de 2026. Los jugadores en California tienen una oportunidad de oro para llevarse la bolsa acumulada, que ofrece una opción en efectivo de $47.4 millones. No dejes pasar la oportunidad de comprar tu boleto de $2 en tu tienda favorita y soñar con un 2026 millonario. Prepárate para el gran sorteo de esta noche y descubre si la fortuna te elige como el próximo gran ganador de California.

En el sorteo previo del 5 de enero, los números ganadores fueron 4, 18, 24, 51, 56 con el Powerball 14, pero nadie logró llevarse el premio mayor. Recuerda que para ganar en California solo necesitas acertar el número rojo del Powerball para recibir un premio inicial, aunque el gran botín requiere los seis números exactos. Puedes aumentar tus ganancias añadiendo el Power Play por un dólar extra, o probar el Double Play para una segunda oportunidad de $10 millones. Consulta los resultados oficiales a las 10:59 p.m. ET y mantén tu boleto a mano para verificar si la suerte hoy está de tu lado.

Resultados del Powerball en California del 07 de enero de 2026

X - X - X - X - X

- - - - Powerball : X

: X Power Play: X

MATCH GANADORES DEL POWERBALL 5 bolillas + Bola Powerball 5 bolillas 4 bolillas + Bola Powerball 4 bolillas 3 bolillas + Bola Powerball 3 bolillas 2 bolillas + Bola Powerball 1 bolilla + Bola Powerball Bola Powerball

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en California

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de la comunidad hispana en California sobre las reglas clave, los premios y las opciones de juego para el sorteo de este 24 de diciembre.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en California?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). No necesitas ser ciudadano ni residente legal para participar; cualquier persona con la edad mínima requerida puede comprar un boleto en un comercio autorizado dentro del estado. Si estás de visita en el “Estado Dorado”, puedes jugar y reclamar premios, siempre que cumplas con las leyes locales y federales.

¿A qué hora cierran la venta de boletos y cuándo son los sorteos del Powerball?

En California, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p. m. PT. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 7:00 p. m. PT el día del sorteo. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente con jackpots históricos, para evitar filas en licorerías o supermercados y asegurar tu participación en la jugada millonaria.

¿Cómo se gana en el Powerball y qué pasa con el orden de los números?

Para ganar, no importa el orden en que salgan las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja debe coincidir exactamente con tu elección. Cada línea en tu boleto es una oportunidad independiente, por lo que no puedes mezclar números de diferentes jugadas. Recuerda que en California, a diferencia de otros estados, los premios secundarios son “pari-mutuel”, lo que significa que el monto varía según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué opciones de pago tengo si gano el Jackpot del Powerball?

Si te llevas el premio mayor, puedes elegir entre la Anualidad (30 pagos durante 29 años) o el Valor en Efectivo (pago único). La opción en efectivo es una suma global menor al jackpot anunciado, pero la recibes de inmediato. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales, aunque California es uno de los pocos estados que no aplica impuestos estatales a los premios de lotería, ¡un gran alivio para tu bolsillo!

¿Se pueden comprar boletos por Internet del Powerball en California?

La Lotería de California no vende boletos de Powerball en línea ni a través de aplicaciones oficiales de mensajería de boletos. Para que tu jugada sea válida y segura, debes acudir personalmente a un punto de venta autorizado con el logo oficial de la lotería. Ten mucho cuidado con sitios web externos que prometen comprar boletos por ti, ya que podrías tener problemas legales o dificultades para reclamar un premio mayor si resultas ganador.

¿Cómo evitar estafas en el Powerball y qué pasa con el anonimato?

La Lotería nunca te pedirá dinero por adelantado para entregarte un premio; si te piden “gastos de gestión” o datos bancarios por redes sociales, es una estafa. Además, en California, por ley, no puedes permanecer en el anonimato. Tu nombre, el lugar donde compraste el boleto y el monto ganado son registros públicos. Esto se hace para garantizar la transparencia del juego y demostrar que personas reales ganan los premios millonarios.