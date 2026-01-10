¡California busca un nuevo millonario este sábado 10 de enero! Tras el sorteo del miércoles, con números 15-28-57-58-63 y Powerball 23, el jackpot creció a 124 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $56.0 millones) al no haber ganadores. Ahora tienes una oportunidad de oro para llevarte una bolsa millonaria participando desde Los Ángeles hasta San Francisco. Revisa tu boleto oficial de la Lotería de California y descubre si hoy la suerte te elige para cambiar tu vida.

Jugar es muy sencillo: elige cinco números del 1 al 69 y el Powerball del 1 al 26 por solo $2 el boleto. En el Golden State, puedes comprar tus tickets en cualquier minorista autorizado hasta las 7:00 p.m. PT del mismo día del sorteo. Recuerda que puedes ganar premios desde $4 hasta $1 millón si aciertas las bolas blancas. ¡Asegura tu jugada este 10 de enero y sé el próximo gran ganador!

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 10/01/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball en California del 10 de enero de 2026

X - X - X - X - X

- - - - Powerball : X

: Power Play: X

MATCH GANADORES DEL POWERBALL 5 bolillas + Bola Powerball 5 bolillas 4 bolillas + Bola Powerball 4 bolillas 3 bolillas + Bola Powerball 3 bolillas 2 bolillas + Bola Powerball 1 bolilla + Bola Powerball Bola Powerball

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 10 de enero, en EE.UU. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en California

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de la comunidad hispana en California sobre las reglas clave, los premios y las opciones de juego para el sorteo de este 24 de diciembre.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en California?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). No necesitas ser ciudadano ni residente legal para participar; cualquier persona con la edad mínima requerida puede comprar un boleto en un comercio autorizado dentro del estado. Si estás de visita en el “Estado Dorado”, puedes jugar y reclamar premios, siempre que cumplas con las leyes locales y federales.

¿A qué hora cierran la venta de boletos y cuándo son los sorteos del Powerball?

En California, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p. m. PT. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 7:00 p. m. PT el día del sorteo. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente con jackpots históricos, para evitar filas en licorerías o supermercados y asegurar tu participación en la jugada millonaria.

¿Cómo se gana en el Powerball y qué pasa con el orden de los números?

Para ganar, no importa el orden en que salgan las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja debe coincidir exactamente con tu elección. Cada línea en tu boleto es una oportunidad independiente, por lo que no puedes mezclar números de diferentes jugadas. Recuerda que en California, a diferencia de otros estados, los premios secundarios son “pari-mutuel”, lo que significa que el monto varía según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué opciones de pago tengo si gano el Jackpot del Powerball?

Si te llevas el premio mayor, puedes elegir entre la Anualidad (30 pagos durante 29 años) o el Valor en Efectivo (pago único). La opción en efectivo es una suma global menor al jackpot anunciado, pero la recibes de inmediato. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales, aunque California es uno de los pocos estados que no aplica impuestos estatales a los premios de lotería, ¡un gran alivio para tu bolsillo!

¿Se pueden comprar boletos por Internet del Powerball en California?

La Lotería de California no vende boletos de Powerball en línea ni a través de aplicaciones oficiales de mensajería de boletos. Para que tu jugada sea válida y segura, debes acudir personalmente a un punto de venta autorizado con el logo oficial de la lotería. Ten mucho cuidado con sitios web externos que prometen comprar boletos por ti, ya que podrías tener problemas legales o dificultades para reclamar un premio mayor si resultas ganador.

¿Cómo evitar estafas en el Powerball y qué pasa con el anonimato?

La Lotería nunca te pedirá dinero por adelantado para entregarte un premio; si te piden “gastos de gestión” o datos bancarios por redes sociales, es una estafa. Además, en California, por ley, no puedes permanecer en el anonimato. Tu nombre, el lugar donde compraste el boleto y el monto ganado son registros públicos. Esto se hace para garantizar la transparencia del juego y demostrar que personas reales ganan los premios millonarios.